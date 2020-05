Melojat heräävät kesään – Mikkelin Melojien Heikki Turunen opastaa lajin saloihin ja kehuu Puulaa ja Luonteria oivallisiksi melontapaikoiksi

Melonta harrastuksena on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Lajilla arvioidaan olevan nyt noin vajaat sata tuhatta harrastajaa Suomessa.

Syynä kasvavaan kiinnostukseen on ihmisten kaipuu luontoon ja ulkoiluun yleensä.

Mikkelissäkin tästä kasvusta on ollut merkkejä havaittavissa, mutta vasta kesä sen näyttää.

Koronaviruksen takia Mikkelin Melojien majalla Melapirtillä on ollut hiljaista, muttei aivan toimetonta. Jäsenet ovat saaneet käydä melomassa omalla vastuullaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Suomen melonta- ja soutuliiton ohjeistuksia noudattaen.

– Sattuneesta syystä lähinnä vain Eetu (Kolehmainen) ja Miika (Nykänen) ovat harjoitelleet. Muutama muukin innokas on käynyt vesillä, kertoo 120-jäsenisen MiMen melontavastaava Heikki Turunen.

– Koronatilanne ei ole kuitenkaan vaikuttanut seuran toimintaan juuri lainkaan.

– Muut melojat ilmaantuvat mukaan perinteisesti kesäkaudella, kun vedet ja kelit lämpiävät, tietää Turunen.

Opetusta kolmena iltana

Perinteisiä kesän merkkejä ovat melontaseuroissa olleet järjestettävät melontakurssit, joilla Mikkelin Melojatkin avaa toiminnan kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Kursseja Melapirtillä Ristiinantien varressa järjestetään kolmena maanantai-iltana (1.6., 8.6. ja 15.6 kello 17.). Kestoltaan ne ovat noin nelituntisia. Yhden illan aikana kurssille otetaan kymmenkunta melojaa.

– Se on sellainen sopiva määrä. Jos tulijoita on enemmän, ei heitä oikein ehdi opettaa, kertoo Turunen.

Perinteisesti tulijoita on ollut 30–40.

– Ne, jotka ovat osallistuneet kursseille, ovat olleet innokkaita. Suurin osa, kaksi kolmasosaa, on ollut naisia. Tuntuu, että kun he kiinnostuvat jostakin, he haluavat saada myös perustiedon, sanoo kohta 15 vuoden kokemuksella väkeä melontaan opastanut Turunen.

Melonta on turvallinen laji

Kursseilla paneudutaan melonnan perusasioihin, varusteisiin ja turvallisuuteen.

– Kuinka kanoottiin mennään ja miten sieltä poistutaan. Se on vaikeinta, kertoo Turunen.

– Miten kanootti kulkee, pysähtyy ja kääntyy. Käydään kokeilemassa kanootteja vesillä.

– Riski on aina olemassa, kun ollaan veden kanssa tekemisissä, mutta ei kurssilla kukaan pulaan joudu, lupaa Turunen.

– Melontaan kohtaan on ehkä liiallista varovaisuutta. Melonta on kuitenkin turvallinen laji.

Kurssille osallistumisen ainut ehto on uimataito. Kaikki tarvittava on omasta takaa seuralta. Kanootteja MiMellä on kymmenittäin.

– Tukevalla retkikanootilla on helppo aloittaa. Kilpa- ja koskikanootit ovat jo vaarallisimpia.

Vuokrakanootilla pääsee alkuun

Kurssien hyvä puoli on sekin, että niillä pääsee tutustumaan erilaisiin kanootteihin.

– Jos ei ole hoppua oman kanootin hankkimisella, voi näin kokeille millainen kanootti voisi olla itselle se hyvä juttu, sanoo Turunen.

– Jos valitsee vääränlaisen kanootin, voi olla, että koko harrastus jää siihen.

– Jo viikossa kanootin oppii tuntemaan aika hyvin.

Oman kanootin osto ei ole muutenkaan välttämätöntä. Liittymällä MiMen jäseneksi 65 euron hintaan voi hyödyntää seuran kaikkea kalustoa. Tämä ei edellytä melontakurssille osallistumistakaan.

– Jos kuitenkin päätyy ostamaan itselleen kanootin, se on ikuinen työkalu. Se ei kulu käytössä miksikään.

Kanootteja MiMe vuokraa myös ei-jäsenille pientä maksua vastaan.

Kaikki muutkin maksut MiMe on suhteuttanut toimintaansa.

– Jos nostaisimme hintoja, pitäisi palvelutarjontaakin nostaa, kertoo Turunen.

– Puitteet meillä on hirmu hyvät, mutta tekijöitä ei vain ole tarpeeksi.

Jaakko Avikainen Mikkelin Melojien toiminta käynnistyy kesäkuun ensimmäinen päivä Heikki Turusen vetämilla melontakursseilla.

Entäpä jos melontaharrastus ottaa niin sanotusti tuulta alleen. Mihin Mikkelistä silloin kannattaa suunnata ensi alkuun?

– Satamaan ja Saksalanjoelle. Siitä tulee sellaiset seitsemän kilometriä. Ja Launiala, Tuppurala ja Tornimäki ovat hyviä paikkoja, joihin voi lähteä melomaan, neuvoo Turunen.

Nämä nähtyään ja taitojen kasvaessa kannattaa suunnata pidemmälle.

– Mikkeli melontareitin lähtöpaikkana on puutteellinen. Joutuu melomaan samaa reittiä.

– Suosittelen laittamaan kanootin auton katolle ja menemään vaikka Puulalle tai Luonterille. Sieltä löytyy törkeän hienoja paikkoja.

– Toki on heitäkin, jotka tykkäävät meloa vain Kattilanlahdella siitä syystä, ettei täällä ole juuri koskaan liikaa laineita.

Pidemmille retkille Turunen suosittelee lähtemään isommalla porukalla turvallisuuden takia. Retkiä MiMekin on järjestänyt ja ne ovat saaneet hyvän vastaanoton.

– Voi olla iso kynnys lähteä melomaan yksin. Porukassa on mukavampaa.

– Retkimelonnassa ei iske uupumistila. Korkeintaan paikat jumittuvat vähän.

Suppailu on tullut jäädäkseen

Jos melontakurssi jää jostain syystä väliin, on melontaan mahdollista tutustua myöhemmin. Suunnitteilla on aikaisimmilla kerroilla suuren suosion saanut Avoimet ovet päivä mahdollisesti kesäkuussa ja Kansalaisopiston kanssa on tarkoitus järjestää elokuun lopulla Helpot jokamiehen vesiliikuntataidot -kurssi.

Melonnan lisäksi kurssilla tutustutaan myös suosiotaan kasvattavaan suppailuun, johon MiMe on panostanut hankkimalla viisi suppailulautaa.

Turunen itse teki tuttavuutta suppailuun viitisen vuotta sitten, eikä oikein pitänyt sitä minään. Mieli on siitä muuttunut.

– Innostuin ja suosittelen suppailua. Sitä voi tehdä niin monella tapaa kuten melontaa. Koko kehon jumppaa ja hienoina kesäiltoina suppailu alkaa lähestyä jo meditaatiota, kehuu Turunen.

– Suppailusta on tullut muotilaji. Uskon, että se myös jää pysyväksi.