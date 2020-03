Maurizo säväytti uransa avausstartissa

Mikkelin illan ravit alkoivat suomenhevosoriin Maurizon suvereenilla esityksellä. Ravitalli Suurosen kasvattama ja omistama neljävuotias vieskeriläinen juoksi lennokkain askelin keulapaikalla lähdöstä maaliin saakka. Ohjastaja Esa Holopainen kehui Seppo Suurosen valmentaman oriin helppoa menoa.

– Maurizo on hyvin lahjakkaan oloinen nuori hevonen. Uskon, että oriilla voi olla saumoja vaikka kuinka korkealle asti. Hevosella on hyvä ja helppo ravi, mitään ei voi moittia. Ori meni todella helposti eikä sitä tarvinnut yhtään patistaa missään vaiheessa.

Ennen toto4-avauskohdetta radalla tarvittiin jo tiekarhun apua yltyneen lumisateen takia. Lumisade ei haitannut lähdön voittaneen Rocktown Inspectorin menoa. Viisivuotias Andover Hallin poika juoksi uransa toisen voiton. Takana sillä on kaikkiaan vasta kymmenen starttia. Olosuhteisiin nähden keskipitkän matkan tulos 1.16,7 oli hyvä. Ohjastaja Hannu Torviselle Rocktown Inspector on vanha tuttavuus.

– Ajoin hevosella viime joulukuussa koelähdön ja siitä ajankohdasta hevonen on mennyt hyvin eteenpäin. Tänään saimme paljon lisämetrejä ensimmäisen puolikkaan aikana, koska jouduimme kiertämään kolmatta rataa pitkin. Siitä huolimatta hevonen irtosi lopussa helposti voittoon. Ravi oli hyvää, tästä on hyvä jatkaa, totesi hevosen valmentaja Matias Salon luottokuskeista Hannu Torvinen.

Lumettaja sivusi ennätystään

Kakkoskohteessa matkana oli 2600 metriä ja myös tässä lähdössä nähtiin ylivoimainen voittaja ajalla 1.17,4. Iikka Nurmosen ohjasti Kimmo Aholan valmentamaa hevosta Redemption.

– Kelien takia en ole päässyt liikuttamaan hevosta toivomallani tavalla, mutta se ei hevosen menossa näkynyt. Hevonen tuli minulle kolmevuotiaana Ruotsista. Viime syksy meni pilalle hevosen kipeytymisen takia. Tänään se näytti voittavan helposti ja pysyi rauhallisena koko lähdön ajan, tuumasi Ahola lähdön jälkeen.

Lumipyryn seasta vakuuttavaan voittoon porhalsi reilun kahden kuukauden kilpailutauolta tositoimiin palannut suomenhevosori Lumettaja. Viisivuotias sivusi ennätystään voittoajallaan 1.28,8. Hevosen valmentaja-ohjastaja Terho Rautiainen oli tyytyväinen suoritukseen.

– Hevonen tuli minulle kolmivuotiaana. Talvi on treenattu ja jäälläkin ollaan päästy ajamaan. Viimeistelylenkkikin tehtiin jäällä. Voitto ei yllättänyt. Tiesin, että edessämme juossut Lennon Rapina on vahva hevonen ja se tulee perille asti. Tarkoitus oli antaa nätti juoksu Lumettajalle.

– Lumettajalla on todella kova ja nopea pätkä olemassa. Sillä on nätti ja hyvä askel, joten hevosen suhteen on odotuksia. Tämän vuoden tavoitteena on suomenhevosten derby.

Nurmoselle illan toinen voitto

Päätöskohteessa viimeiset 500 metriä porhallettiin peräti 1.11,5 vauhtia, mikä osaltaan kertoo kaviouran hyvästä kunnosta. Illan toisen voittonsa ohjastanut Iikka Nurmonen istui tällä kertaa O.P.Rocin rattailla, mikä oli samalla valmentaja Matias Salon tallille illan toinen voitto.

– Hevonen lähti itsestään kovaa auton takaa ja eteni helposti keulaan. Tämä on olemassaan hyvä hevonen, jolla ollut paljon epäonnea lähtöratojenkin puolesta. Se pärjää varmasti kovemmissakin tehtävissä, varsinkin hyvältä lähtöpaikalta. O.P.Roc lähtee hyvin matkaan ja se jaksaa mennä, kehui Nurmonen ajokkiaan.