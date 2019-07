Suomenhevosten suurmestaruus alkoi tulisella kiihdytyksellä, jonka pummasi Tuurin Toivo. Paluuta loukkaantumistauolta tekevä Camri otti johtopaikan, mutta päästi heti eteensä myös kovaa startanneet Välkyn Tuiskun.

— Olisin voinut ajaa muultakin paikalta, mutta kun olimme puolittain Camrin rinnalla, päätin kuitenkin koettaa piikkipaikalle, Välkyn Tuiskun ohjastaja-valmentaja Kimmo Taipale totesi.

Kyllä näyttöjenkin pitäisi riittää kuninkuus-raveihin mukaan pääsemiseen. — Terho Rautiainen

Välkyn Tuisku veti kovaa, ensimmäinen puolikas oli 18,5. Loppusuoralla se irtosi muista iloiseen voittoon.

— Kyllä sille varaakin vielä jäi, tuntui että se olisi voinut vielä vastata jos joku olisi tullut rinnalle. Eihän tästä ennätyksestä enää sekuntitolkulla sentään pudoteta, Taipale pohti.

Välkyn Tuiskusta tuli siis Suurmestari sekä uusi superjuoksija alle 20-aikaisella ennätyksellä. Voittotulos oli 19,9.

— Maanantaina ilmoitetaan kuninkuusraveihin. Tämä on sekä nopea että jaksava, mutta kuninkuusravit ovat kova haaste. Pahimpina kilpailijoina pidän Välähdystä, Tähen Toivomusta ja Vixeniä.

Tähen Toivomus jätettiin Suurmestaruudessa viidenneksi kahden ruunan, Polaran ja Pyörylän Paronin taakse. Vixen ei loistanut lainkaan.

Camrilta varmaa tekemistä

Savolaisittain sen sijaan on riemastuttavaa Camrin paluu. Jo viikon takainen startti Jämsässä näytti lupaavalta, vaikka vauhti hyytyikin lopussa. Nyt Camri sai suojajuoksun Välkyn Tuiskun selässä, ja saatuaan vapaata rataa loppusuoralla kiri kakkoseksi omalla ennätyksellään 20,2.

— Katsotaan vielä maanantaihin asti ovatko sen jalat kunnossa. Mutta jos mitään vikaa ei ole, kyllä Camri ilmoitetaan kuninkuusraveihin, valmentaja-ohjastaja Terho Rautiainen sanoi.

— Kyllä näyttöjenkin pitäisi riittää mukaan pääsemiseen. Vaikka startteja on tänä vuonna vain kaksi, juoksi sen nyt vuoden toiseksi kovimman tuloksen, Rautiainen lisäsi.

Kuninkuusravipakka on kovin levällään. Tähen Toivomus on rankingin keulassa, mutta ei Mikkelissä vakuuttanut. Välähdys on kakkosena ja kovassa kunnossa, mutta laukkapeikon kummiteltua ei pysty starttaamaan koelähtöuhan takia ennen kuninkuusraveja.

Hallitseva kuningas Costello näytti suorastaan huonolta Suur-Hollola-ajossa, ja huhu kertoo, että sitä ei ilmoitettaisi mukaan lainkaan. Vielä enemmän pohtimista aiheuttaa kuningatarkilpailu, jonka suhteen saatetaan olla fiksumpia sunnuntain St Michel -tammatähden jälkeen.