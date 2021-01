Kuinka paljon vuodessa voikaan tapahtua. Vuosi sitten Kouvolassa todistettiin KooKoon ja Jukurien kohtaamisessa kouvolalaisen liigahistorian yleisöennätystä 5903 katsojan ansiosta.

Perjantaina halliin saapui samojen seurojen jääkiekkoliigan kohtaamista seuraamaan noin 70 illalliskortin ravintolaan ostanutta katsojaa. Hallitiloihin katsojia ei saa nykyisellään ottaa.

Se ei ole muuttunut, että Jukurit on ollut jo pidempään menestysputkeen löytäneen KooKoon saamaton pikkuveli. KooKoo otti keskinäisissä peleissä kuudennen peräkkäisen voiton maalein 6–1. Kuuden voiton nipun maaliero on hyytävä 22–5.

Voitto oli kaikki vuoden 2021 ottelunsa Liigassa voittaneelle KooKoolle viides peräkkäinen. Jukurit jäi viidennen kerran peräkkäin pisteettä, ensi kertaa kuluvalla kaudella.

– Muutama heikko hetki käänsi pelin käsistämme. Meillä on paljon poissaoloja, ja henkisestikin kuorma on ollut kova, kiteytti Jukurien valmentaja Marko Kauppinen.

Jukurien kausi jatkuu heti lauantaina kotiottelulla HPK:ta vastaan.

– Siitä lähdetään, että pystymme viisi minuuttia kerrallaan pelaamaan hyvää kiekkoa, Kauppinen pohdiskeli.

Sairastuvalla neljä miestä

Jukurit oli rouhinut kokoonpanoaan tosissaan sitten edelliskierrosten.

Jo edellisestä ottelusta loukkaantumisen takia puuttuneiden Jesper Piitulaisen (kauden tehopisteet 9+8) ja Kristian Afanasjevin (8+3) lisäksi sairaslistalle olivat liittyneet Jakub Galvas (2+6) ja Teemu Pulkkinen (3+4).

Puolustaja Mikko Kokkonen (0+3) ja keskushyökkääjä Henri Nikkanen (2+5) olivat sivussa, vaikka eivät loukkaantuneita olekaan. Kaksikko on pelannut pitkän putken. He olivat edustamassa nuorisomaajoukkuetta vuodenvaihteessa MM-kisoissa Kanadassa.

Kauppinen perusteli kaksikon tarvitsevan nyt lepoa ja harjoitusta oikeassa suhteessa.

Johannes Wiehn Odenin veljekset pelasivat vastakkain. KooKoon Joonas Oden maalasi kertaalleen, Jukurien Markus Odenin avausosuma kiekkoliigassa odottaa vielä itseään.

Grönblom debytoi

Muutokset toivat liigadebyytin Espoon Palloseuran kasvatille Tom Grönblomille. Leftin puolen pakin nousua liigakaukaloihin on osattu odottaa. Hän on koonnut kahden ja puolen kauden aikana Jukurien A-nuorten sarjaotteluissa 127 pelissä 24+64 tehopistettä, ja plusmiinussaldokin on messevä +45.

Grönblom hyppäsi saman tien Jukurien ykkösylivoimaviisikkoon, Axel Rindellin rinnalle viivamieheksi.

– Sain tietää toissa päivänä pelaavani, mutta tieto ylivoimavastuusta tuli aamulla. Siinä oli pieni pala purtavaksi, Grönblom hymähti.

– Jäi tästä tappiosta huiolimatta hyviäkin muistoja. Tulin Mikkeliin päästäkseni liigakaukaloihin. Uskon Jukurien olevan matkallani hyvä polku.

Netterberg vei vieraat johtoon

Jukureita ei pelastanut edes pelin johtomaali toisen erän alussa. Neljättä otteluaan pelannut ruotsalaishyökkääjä Pontus Netterberg viimeisteli ylivoimalla irtokiekosta.

KooKoo tuli rinnalle jo alle minuutissa. Kahta minuuttia mikkeliläismaalia myöhemmin taululla olivat KooKoon johtolukemat 3–1.

Mika Järvinen joutui tekemään Jukurien maalilla tilaa Sami Rajaniemelle, jota oli alunperin tarkoitus lepuuttaa lauantaiseen HPK-kotipeliin, josta on budjetoitu sarjapisteitä.

Illan puheenaihe Kouvolassa oli viime kauden jäähykuninkaan, KooKoon puolustaja Martin Bergerin toiminta. Berger iski toisen erän loppusekunneilla Jukurien Teemu Henritiusta härskin vaarallisesti poikittaisella mailalla selkään laidan vieressä.

Toisen kerran puolentoista viikon sisään kaksiminuuttisensa jatkoksi kymmenminuuttisen ja pelirangaistuksen mussuttanut Berger harppasi jäähytilastossa ensimmäisenä yli sadan (102) rangaistusminuutin.