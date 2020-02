Kampparien on petrattava tai finaali jää haaveeksi

Keskiviikkona Bandyliigan ensimmäisessä välierässä altavastaajaksi jääneen Kampparien on pantava parasta pöytään, jos se mielii voittaa Porvoon Akilleksen toisessa osaottelussa lauantaina kotijäällään Hänskissä.

– Meidän täytyy nousta seuraavalle tasolle, jos haluamme nähdä unta finaalista, sanoo Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.

– Ja olen luottavainen siihen, että pystymme parempaan, uskoo Levänen siitäkin huolimatta, että joukkueeseen on iskenyt flunssa-aalto juuri tärkeiden pelien ollessa käynnissä.

Porvoossa riveistä puuttui kapteeni Kimmo Huotelin. Hänen paluustaan Leväsellä ei perjantaina iltapäivästä ollut varmuutta.

– Lauantaina voi olla porukkaa paljonkin poissa. 3-4 kaveria on siinä ja siinä, ovatko he pelikuntoisia. Voi heitä olla mahdollisesti seitsemänkin.

– Ne pelaajat, joilla on ollut oireita, eivät treenanneet torstaina ja ovat poissa perjantainkin harjoituksista.

– Jos poissaolijoita on, joudumme sekoittamaan pakkaa ja siinä on tietysti omat riskinsä, harmittelee Levänen juuri kun oikeat koostumukset alkoivat löytyä.

– Meillä oli ennen Akilles-peliä alla kolme hyvää ottelua, runkosarjan viimeinen peli JPS:ää vastaan ja pudotuspelit HIFKiä vastaan. Niissä löysimme koostumukset, pelipaikat ja systeemit.

Tappioon monta syytä

Porvoossa tuli kuitenkin takkiin 6–1 (4–0). Peli oli jo 18 minuutin jälkeen 3–0 useiden sattumien summana.

– Unohdimme pelata kotiinpäin niin kuin olimme tehneet edellisissä otteluissa, kertoo Levänen ja jatkaa.

– Emme saaneet luistimien teriä pitämään. En tiedä miksi.

– Ja kolmannessa maalissa vielä omat miehet törmäsivät keskialueella toisiinsa. Sen seurauksena Jonin (Maarasen) eka jakso meni toipumiseen.

Maaraselle ottelu oli 511:s Bandyliigan peli. Näin hänestä tuli aktiivipelaajista eniten Bandyliigan otteluita pelannut pelaaja. Kaikkien aikojen tilastoissa Maaranen on neljännellä sijalla.

Meidän täytyy nousta seuraavalle tasolle, jos haluamme nähdä unta finaalista. — Antero Levänen

Akilles on paras

Toisella jaksolla vielä jäähyt sotkivat mikkeliläisten edesottamuksia.

– Nämä ei poista kuitenkaan sitä tosiasiaa, että Akilles oli vahva ja voitti ansaitusti, myöntää Levänen.

– Akilles on tällä hetkellä suomalaisseuroista paras. Vahva, jossa riittää leveyttäkin.

– Mutta on se silti mahdollista voittaa.

Bandyliigan runkosarjassa Kampparit tekikin sen, voitti kotonaan 3–2. Mikkeliläisten lisäksi vain Narukerä pystyi kukistamaan porvoolaiset maalein 5–1 kotonaan.

– Ei siitä meidän voitosta kannata vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sanoo Levänen ja muistuttaa pelin pelatun varsin lumissa olosuhteissa.

Kotikentällään Akilles voitti Kampparit runkosarjassa 6–2.

Sadakovia sietää varoa

Jari Hyttisen luotsaaman Akilleksen vahvuutena Levänen pitää sen yläviisikkoa, jossa pelaa Suomen maajoukkueen entisiä ja nykyisiä pelaajia ja venäläinen Denis Sadakov.

Venäjän Superliigassa Syktyvkarin riveissä viime kaudella esiintynyt Sadakov, 25, pelaa nyt kolmatta kertaa Akilleksessa ja on tehnyt sen tehokkaasti. Hän voitti runkosarjan pistepörssin 37 maalillaan ja 12 syötöllään. Pudotuspeleissä Sadakovin tahti on jatkunut samanlaisena ja tehopinnoja on kertynyt 10 lisää.

Kaikkiaan Sadakov on tehnyt 64 maalia 63 Bandyliigan ottelussa. Kamppareita vastaan hän viimeistellyt neljä maalia kuluvalla kaudella.

– Sadakov on sarjan paras hyökkääjä. Akilles sai hänestä hyvän korvaajan Sami Laakkoselle, näkee Levänen.

Välierien kolmas ottelu pelataan keskiviikkona 4.3. Porvoossa.

Kampparit–Akilles kello 14. Hänskissä.