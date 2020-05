Markkinaoikeus hylkäsi valituksen – Mikkelin Kalevankankaalle aletaan todennäköisesti rakentaa uutta jalkapallohallia ensi kesänä

Uutta jalkapallohallia on odotettu Mikkeliin vanhan ja huonokuntoisen kuplahallin tilalle jo pitkään.

Mikkelin Kalevankankaalle aletaan todennäköisesti rakentaa uutta jalkapallohallia ensi kesänä. Asia etenee, sillä markkinaoikeus on hylännyt valituksen, joka koski Mikkelin kaupunginhallituksen tekemää hallin hankintapäätöstä.

Markkinaoikeuden tekemä ratkaisu oli yksimielinen. Ratkaisu annettiin 4. toukokuuta, ja siitä voidaan vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä ei kuitenkaan usko, että asiasta valitetaan enää eteenpäin.

– Rakentamisen valmistelu aloitetaan heti. Juhannuksena aletaan tarmokkaasti toimeen ja tavoite on, että vuoden kuluttua keväällä olisi valmista, Riihelä sanoo.

Toinen valitus ja oikaisuvaatimus vedettiin pois

Hallin rakentajaksi valittiin 4,14 miljoonan euron tarjoushinnalla Saltex Oy. Kaupungin hankintapäätöksestä tehtiin markkinaoikeudelle kaksi valitusta ja yksi oikaisuvaatimus.

Markkinaoikeus ratkaisi nyt toiseksi tarjouskilpailussa jääneen Kiviconstruction Oy:n tekemän valituksen ja hylkäsi sen. Toinen valitus ja oikaisuvaatimus vedettiin pois markkinaoikeudesta jo aikaisemmin.

Kiviconstruction Oy:n valitus liittyi moneen asiaan. Valittajan mukaan tarjouskilpailun voittanut yritys ei ollut esimerkiksi osallistunut tarjouspyynnössä edellytetylle pakolliselle tutustumiskäynnille eikä sen pohjapiirroksissa ollut alkuperäisissä suunnitelmissa vaadittua tuulikaappia vaan pyöröovet.

Tarjouspyyntökin oli valittajan mielestä syrjivä, sillä tekonurmimattoa koskevat vaatimukset olivat alun perinkin tarjouskilpailun voittaneen yrityksen valmistaman tekonurmimaton mukaiset. Lisäksi kaupungin tarjouspyynnössä esitettyjä hallin lämmöneristykseen liittyviä ehtoja muutettiin tarjouskilpailun aikana. Muutoksesta tiedotettiin kaikille potentiaalisille tarjouksentekijöille.

Markkinaoikeus katsoi, ettei kaupunki ollut menetellyt vastoin julkisia hankintoja koskevia oikeusohjeita ja hylkäsi valituksen.

Rahoista ja aloittamisesta on jo päätetty

Monet harrastajat pettyivät, kun rakentamaan ei päästykään viime kesänä. Markkinaoikeuden päätöstäkin jouduttiin odottamaan lähes vuosi.

Tosi asia kuitenkin on, että viime kesänä koko maailman tilanne oli hyvin erilainen kuin nyt koronaviruksen takia.

Riihelä muistuttaa, että Mikkelin kaupunginvaltuusto on päättänyt investointirahoista ja kaupunginhallitus on antanut aloituspäätöksen urakasta. Rakentaminen siis aloitetaan, tilanteesta huolimatta.

– Vaikeassakin tilanteessa rakentamisen volyymiä kaupungissa pitäisi ylläpitää. Kyseessä on korvausinvestointi, jossa hallin olosuhteet laitetaan siihen kuntoon, että siellä voidaan harrastaa ja järjestää tapahtumia pitkään. Tämä on viimeinen pala Kalevankankaan kokonaisuuteen, josta on puuttunut yksi iso elementti, Riihelä sanoo.