Risto Dufva on jääkiekkoliigan Vaasan Sportin uusi päävalmentaja. Dufva, 56, aloittaa työssään välittömästi. Tehtävässään Dufva korvaa Ari-Pekka Pajuluoman.

Sarjajumbo Sportin seuraava ottelu on ohjelmassa maanantaina vieraskaukalossa HIFK:ta vastaan. Sportin muu valmennustiimi jatkaa entisellään Dufvan rinnalla.

Dufva on valmentanut Liigassa aiemmin JYPiä, Tapparaa, Lukkoa ja Jukureita. Tämän kauden alussa Dufva toimi päävalmentajana Puolassa Katowicen joukkueessa.

— Oma lähtöni Puolasta ja Sportin tilanne on kaksi täysin erillistä asiaa, jotka eivät liittyneet toisiinsa. Tässä tapauksessa vain aikaikkunat aukesi omalla ja Sportin kohdalla suotuisasti niin kuin niillä joskus on tapana, Dufva kertoi Sportin tiedotteessa.

Sport on sarjassa viimeisenä, viisi pistettä viimeistä edellisenä olevan TPS:n perässä. Sport on voittanut 22 ottelustaan vain neljä.

Dufva tiedostaa tilanteen

— Olen täysin tietoinen haasteesta mikä odottaa ja olen valmis siihen tarttumaan. Jääkiekossa pelataan kahta eri peliä, lyhyttä ja pitkää. Sportin haasteet liittyvät molempiin ja ensimmäinen fokus on lähipelissä eli keskitymme lähiviikkojen toimintaan. Tilanne on se, että nyt on niin kiire ettei saa juosta. Pitkän pelin osalta haluan antaa kokemukseni ja osaamiseni käyttöön, jossa selvitetään miten tähän tilanteeseen on tultu ja miten laivan suunta käännetään, Dufva sanoi.

— On hieno palata takaisin todelliseen ammattilaissarjaan, Dufva totesi.

Sportin päävalmentajavaihdosta kertoi ensimmäisenä Jatkoaika-sivusto.