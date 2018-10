Motorsport.com: Esapekka Lappi siirtyy Citroenin rattiin

Verkkosivuston mukaan pieksämäkeläinen Esapekka Lappi on siirtymässä ranskalaistalliin. Toyotalla ajaa vain yksi suomalainen.

Pieksämäkeläinen ralliautoilija Esapekka Lappi on vaihtamassa tallia ensi kaudeksi. Motorsport.com-verkkosivuston mukaan Toyotan WRC-tallin ensi kauden kuljettajatrio ovat Jari-Matti Latvala, virolainen Ott Tänak ja pohjoisirlantilainen Kris Meeke. Lappi puolestaan siirtyy Citroenin WRC-auton rattiin.

Motorsportin mukaan Lapin Citroen-siirto julkaistaan lokakuun 18. päivä pariisissa. Citroenin tallin ykköskuljettaja on moninkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier. Toyota ja Meeke ovat sivuston mukaan päässeet sopimukseen viime viikolla.

Keski-Suomen Puuppolassa ja Tallinnassa majaansa pitävän Toyota-tallin päällikkö Tommi Mäkinen myönsi Motorsport-sivustolle, että Meeke ja irlantilainen Craig Breen ovat olleet siirtokuvioissa.

— Valmistaudumme muutoksiin tallissa. Tutkimme potentiaalisia vaihtoehtoja ja meillä on hyviä mahdollisuuksia. Muuta tällä hetkellä ei ole sanottavaa, Mäkinen toteaa verkkolehdelle.

Esapekka Lappi aloitti MM-ralliuransa viime vuonna ja voitti Jyväskylän MM-rallin. Tällä kaudella Lappi on kerännyt 104 MM-pistettä ja on rallin MM-sarjan neljäntenä, kun sarjaa on jäljellä kaksi osakilpailua.

Suomessa Lapin ja Toyotan uusista kuljettajakuvioista kertoi Helsingin Sanomat.