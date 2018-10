Jukureiden A-nuorten otteluita suorana lähetyksenä Länsi-Savon nettisivuilla

Kolme Jukureiden A-nuorten SM-liigan ottelua nähdään suorina lähetyksinä Länsi-Savon nettisivuilla syyskauden aikana. Ensimmäinen ottelu on 3. marraskuuta pelattava KooKoo-Jukurit.



— Länsi-Savo on saanut tänä vuonna paljon uusia verkkotilaajia. Me toimituksessa olemme tehneet kovasti töitä sen eteen, että voisimme tarjota heille kiinnostavaa luettavaa. Jääkiekkopelejä koskeva kokeilu on avaus vähän toisenlaisiin sisältöihin. Nyt katsomme, millaisen vastaanoton tämä saa ja mietimme jatkoa avoimin mielin, Länsi-Savon päätoimittaja Timo Laitakari sanoo.



Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Ruudun kanssa. Ruutu näyttää kaikki A-nuorten SM-liigan ottelut.



A-nuorten SM-liigaa on pelattu jo 14 kierrosta. Jukurit on 18 joukkueen sarjassa 11:s eli juuri pudotuspeliviivan alapuolella.



Länsi-Savon nettisivuilla nähtävät ottelut:



La 3.11. klo 17.15 KooKoo-Jukurit

Su 25.11. klo 15.15 IFK-Jukurit

Pe 7.12. klo 18 Jokerit-Jukurit