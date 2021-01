Juvalainen pesäpallo on elänyt viime kaudet vaikeita vuosia. Pesäpallon toimintaan yritetään nyt löytää uutta pysyvyyttä palauttamalla Juvan Pallo toimintaan.

JuPan punavalkoiset värit palasivat pelikentille jo toissa kesänä, mutta itse seura on viettänyt hiljaiseloa vuoden 2002 jälkeen ryvetyttyään sitä ennen syksyn 1998 sopupeliskandaalissa.

Aika on kuitenkin tehnyt tehtävänsä ja etenkin vuonna 2018 ensiesityksensä saaneen Kunniakierros-dokumenttielokuvan jälkeen JuPan mahdollinen paluu nousi keskusteluun.

– Toin aikanaan esille, että jos Juvan Pallon kohdalla raotettaisiin vähän haudan kantta ja laitettaisiin pesis pyörimään uudelleen perinteisiin väreihin, pitkäaikainen JuPan seuratoimija ja juvalainen yrittäjä Reijo Tarkiainen kertoo.

Asia on talven mittaan edennyt muutaman palaverin verran, mutta projekti on vielä aika lailla alkutekijöissään. Kysymysmerkkejä on paljon, suurimpana niistä koronavirus ja sen vaikutukset tulevaan kesään.

– Meno on ollut vielä vähän nykivää. Koronan vuoksi pelaajamateriaali ja taustahenkilöiden löytäminen teettävät vielä töitä, sanoo Tarkiainen.

Juridisia ja taloudellisia esteitä seuran palauttamiselle ei ole. Esimerkiksi Juvan kunta on alaskirjannut kaikki seuran velat. Sarjapaikan siirtäminen Juva-Pesis ry:ltä ei myöskään ole este.

JuPa-henki pitää saada takaisin

Palavereissa on ollut mukana Tarkiaisen mukaan muutama muu vanhan JuPa-kaartin toimija, joilla on halua puhaltaa uutta tuulta juvalaisen pesäpallon purjeisiin.

– Vanhasta ajasta muistan, että jos haluaa todella tehdä hyvää, pitää sitoutumista löytyä 3–5 vuodeksi. Taustalle pitää löytyä myös riittävästi tekijöitä, ettei asia jää yhden tai kahden miehen harteille, Tarkiainen linjaa.

Tarkiainen kaipaa takaisin takavuosikymmenien JuPa-henkeä. Juvalainen pesäpallo nostettiin tuolloin kovalla talkootyöllä Suomen huipulle.

– Se tehtiin kovalla työllä. Silloin meille naureskeltiin, millä meinaatte siellä pärjätä, Tarkiainen tokaisee.

– Halukkuutta lähteä seuraan on, mutta tärkeintä on saada sitoutettua ykkösjoukkue projektiin, lisää Tarkiainen.

Uutta tulemista tekevässä seurassa on tilaa uusillekin pesäpallosta kiinnostuneille.

Ville Niskanen Juvan Pallo on perustettu vuonna 1950.

Pelaajia uskotaan löytyvän

Viime kauden Juva pelasi Maakuntasarjaa. Samalta sarjatasolta on tarkoitus lähteä liikkeelle.

– Pelaajien ja pelinjohdon kartoitus on tällä hetkellä menossa, mutta alkutekijöissään asian kanssa ollaan, viime kaudet juvalaista pesäpalloa pyörittäneen Juva-Pesiksen monitoimimies Pekka Pohjalainen kertoo.

Viime kaudella Pohjalainen hoiti seuran asioita käytännössä yksin. Pohjalainen uskoo, että riittävä pelaajarunko kyllä löytyy, kunhan kauden rakennus muuten saadaan vauhtiin.

– Juvan pitää olla Etelä-Savon pesäpallon "pääkaupunki", Pohjalainen linjaa.

Juvan Pallon nimen uskotaan olevan kiinnostava myös yhteistyökumppaneille, mikäli vain epävarmuus kauden ympäriltä poistuisi. Koronaviruksen vaikutukset huoltoasemayrittäjä Tarkiainen tietää itsekin.

– Monella yrittäjällä on vaikeaa nyt.

Koko maakunnan pesäpallo on kärsinyt viime ajat juniorien vähyydestä. Juva ei ole tässä poikkeus, sillä juniorijoukkueita ei ole viime vuosina saatu kokoon.

– Viime kesänähän ei pystytty järjestämään pesiskouluakaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana junnupuolella on lähinnä puhuttu, mutta tekeminen on jäänyt vähemmäksi, Pohjalainen miettii.