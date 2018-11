Mikkelin Jukurien ottelut Pitkävedon pelatuimpia — Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara kertoo miksi

Hyökkäysmateriaalissa on nyt kärkiketjujen osalta enemmän leveyttä kuin syksymmällä. — Teemu Eirtovaara

Mikkelin Jukurien ottelut ovat olleet kaikkein pelatuimpia Pitkävedossa. Vieläpä selvällä erolla seuraavina tuleviin Tapparaan ja HIFK:hon.



Jukurien otteluita on pelattu lähes viidenneksen, 19 prosenttia enemmän kuin keskimääräistä Liiga-ottelua.



— Se on melko hurja tilastofakta, kun yleensä suurseurat dominoivat laajalla kannatuspohjallaan aina tätä tilastoa, kertoo Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara.

— Syy on se, että Veikkaus on ollut monen muun arvioihin verrattuna huomattavan Jukurit-myönteinen.



— Näin ollen pitkin kautta on pelattu isoja panoksia Jukurien tappioista. Kun joukkue on kuitenkin pärjännyt hyvin, on Jukurien otteluista kertynyt edunsaajille huomattavan suuri summa.



Eirtovaaran mukaan tasoaan nostanut Jukurit on napsinut pisteitä jopa hieman yläkanttiin odotuksia paremman maalivahtipelin ja vahvan erikoistilannepelaamisen turvin.



Analyytikko arvioi aiemmin marraskuussa sarvipäiden jäävän pudotuspelien ulkopuolelle. Nyt Eirtovaara toteaa pudotuspelipaikan olevan mikkeliläisille mahdollista, jos joukkue onnistuu nostamaan tasoaan vielä pykälän verran.



— Se lie mahdollista, onhan hyökkäysmateriaalissa nyt kärkiketjujen osalta enemmän leveyttä kuin syksymmällä, kun tärkeä Mika Partanen on toipunut pitkästä loukkaantumisestaan ja kesken kauden hankittu Vadim Pereskokov aloittanut vahvasti.