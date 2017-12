Kovavireinen kotijoukkue vastaan neljästi peräkkäin hävinnyt Kärpät — Jukurit päättää vuoden kotipelit sisäilotulitukseen, mutta nähdäänkö sellainen kaukalossakin? Jukurit hakee revanssia Oulun Kärpistä. Jaakko Avikainen Sami Rajaniemi on ollut vahvassa vireessä Jukurien maalilla.

Takana on vaikea syyskausi, mutta tosiasia tänään pelattavassa Jukurien kauden viimeisessä kotiottelussa on tämä: SM-liigan kärkipaikalla keikkuva, viime ajat ailahdellen pelannut Kärpät saa vastaansa yhden sarjan kovavireisimmistä joukkueista.

Viimeisestä seitsemästä pelistään Jukurit on voittanut viisi, eikä kuudeskaan voitto ollut kaukana Jyväskylän Jypin vieraana. Tämän jakson aikana vain kolme joukkuetta SM-liigassa on kerännyt enemmän pisteitä kuin Jukurit.

Kotijoukkue joutuu otteluun ilman puolustaja Ville Hyväristä, joka sai torstain ottelussa aivotärähdyksen. Hyvärisen paikan pakkikuusikossa ottaa Henri Auvinen.

Kärppien kokoonpanosta puolestaan puuttuu pelikiellossa oleva puolustaja Shaun Heshka. Heshka sai huitomisesta kahden ottelun pannan. Oululaisten maalia vartioi Jussi Rynnäs, joka on kahdessa edellisessä ottelussa komennettu tolppien väliin kesken pelin.

Jukurien voittojen taustalla on oivallisesti toimiva peli erikoistilanteissa. Joukkue on selvittänyt alivoimat 88 prosentin teholla, kun koko kauden lukema on 78.

Vaasassa Jukurit käänsi ottelun edukseen ylivoimalla. Seitsemän pelin jaksolla Jukurit on pommittanut ylivoimaosumia 29 prosentin teholla. Koko kauden yv-tehokkuus on myös kelpo luokkaa, noin 19 prosenttia.

Ylivoimapelin kapellimestariksi on noussut Teemu Suhonen, joka on SM-liigan puolustajien pistepörssin kuudentena tehoilla 7+13=20. Suhosen pisteistä 65 prosenttia on syntynyt ylivoimalla.

Vertailun vuoksi Kärpät on selvittänyt alivoimansa viimeisen seitsemän pelin aikana vain 68 prosentin teholla, joten ainakaan tämä tilasto ei lupaa oululaisvieraille helppoa iltaa. Kärppien materiaali on kuitenkin kivikova, eikä joukkueen sijoitus ole suotta sarjan kärjessä. Kauden kaksi aiempaa keskinäistä kohtaamista ovat päättyneet Kärppien voittoihin.

Kärpät järjesti Kuopiossa värikkään näytelmän nousemalla viiden maalin takaa tasoihin KalPaa vastaan. Se on samalla oululaisten ainoa piste viimeiseen neljään otteluun. Kärppien ottelut ovat olleet toisinaan varsin värikkäitä ja tapahtumarikkaita, kuten Mikkelissäkin lokakuussa paikalla ollut yleisö muistanee: Jukurit nousi Kärppiä vastaan neljän maalin takaa tasoihin.

Jukurit järjestää lauantaina myös sisäilotulituksen. Ilotulitus tapahtuu kaukalossa juuri ennen ottelun alkua.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#9 Miika Roine - #23 Turo Asplund - #18 Zach Budish

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#14 Valtteri Hotakainen - #61 Markku Flinck - #25 Joonas Kalliola

#52 Valtteri Hietanen - #43 Antti Jaatinen

#15 Ville Leskinen - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#2 Henri Auvinen - #3 Keni Karalahti

#38 Teemu Tallberg - #16 Teemu Henritius - #33 Janne Ritamäki

13. hyökkääjä: #20 Janne Kumpulainen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Kärpät

#13 Julius Junttila - #33 Mikael Ruohomaa - #3 Charles Bertrand

#55 Miika Koivisto - #37 Aleksi Mäkelä

#8 Saku Mäenalanen - #31 Nicklas Lasu - #12 Ville Leskinen

#22 Taneli Ronkainen - #5 Lasse Kukkonen

#84 Jyri Junnila - #62 Jasse Ikonen - #42 Juha Koivisto

#61 Teemu Kivihalme - #28 Mikko Niemelä

#21 Otto Karvinen - #27 Miska Humaloja - #18 Sami Anttila

7. puolustaja: #4 Joona Huttula

#40 Jussi Rynnäs

(#35 Veini Vehviläinen)

Tuomarit: #4 Jari-Pekka Pajula, #2 Anssi Salonen (#61 Jere Koskela, #53 Hannu Sormunen)