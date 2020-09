Mikkelin Palloilijoiden kausi Ykkösessä jatkuu keskiviikkona, kun Helsingin Oulunkylän ylpeys Gnistan saapuu Urheilupuiston iltavaloihin.

Panokset pelissä ovat kovat etenkin vierasjoukkueella, joka on noussut jo tasapisteisiin viimeisen säilyjän paikalla olevan AC Kajaanin kanssa. MP:stä Gnistan on neljän pisteen päässä, joten täysi pistepotti maistuisi isännillekin.

– Heille tämä peli on pakkovoiton paikka, mutta on peli meillekin tärkeä, vaikka emme siitä ole hirveästi melua pitäneetkään. Kyllä kaikki sen tajuavat, MP:n valmentaja Juha Pasoja toteaa.

Joukkueet kohtasivat Oulunkylässä alkukaudesta. Tuolloin MP haki pisteet Aatu Mannisen 0–1-osumalla.

Tapa, jolla MP pelin voitti, oli sinisille varsin tuttu. Manninen iski vieraiiljat johtoon jo pelin alkuhetkillä. MP joutui paikoin kovankin painostuksen alle, mutta puolustus kesti.

MP joutuu otteluun ilman Jonathan Dunyinia. Dunyin sai pelikiellon hyvin tulkinnanvaraisen ulosajon jälkeen, mutta MP katsoi kuitenkin paremmaksi olla jättämättä vetoomusta tilanteesta.

Dunyinin lisäksi sivussa on todennäköisesti myös toinen keskikentän pohjan vakiokasvo Walid Abdelali, joka kärsii selkävaivoista.

– Walidin ja Porissa osumaa saaneen Dudun tilanne ratkeaa aamulla. Joukkueessa on pieniä kolhuja, Pasoja sanoo.

– Poissaolot avaavat aina mahdollisuuksia joillekin. Kentälle tulee varmasti virtaa ja nälkää, jatkaa Pasoja.

Vesa Vuorela Urheilupuiston ovet ovat jälleen avoimet yleisölle.

Gnistan vahvistui

Gnistan puolestaan vahvistui siirtorajalla useilla pelaajilla, joten vastassa on kohtalaisen erilainen ryhmä. Samalla kesken kauden tehtävään tullut valmentaja Ricardo Duarte on saanut ajettua ajatuksiaan paremmin joukkueen peliin.

– Gnistan sai mielestäni Kotkan kanssa parhaat viime hetken hankinnat. Heillä on muutama todella hyvä yksilö joukkueessaan, sanoo Pasoja.

Gnistania vahvistaa loppukauden muun muassa taitava brassi Lucas Morais.

MP:n kausi on ollut nousijajoukkueelle sikäli erikoinen, että siniset on ottanut pääosan pisteistään vieraskentiltä. Urskista voittoja on irronnut vain yksi, kun AC Kajaani kaatui heinäkuussa.

– Epäilen, että syy voi olla siinä, että osaamme paremmin pelata tekonurmella. Joukkueessa on paljon nuoria poikia, joille se alusta on tutumpi, Pasoja näkee.

Suljettujen ovien takana pelatun Jaro-ottelun jälkeen paikalle saa jälleen ottaa yleisöä aiempien rajoitusten mukaan. Urheilupuistoon mahtuu noin 1 500 katsojaa kolmeen eri lohkoon.