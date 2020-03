Mikkelin Luistelijoiden Lauri Lankila pääsee keskiviikkona tositoimiin junioreiden MM-kisoissa

Tallinna

Mikkelin Luistelijoiden Lauri Lankila luistelee tänään juniorien MM-kisojen lyhytohjelman Tallinnassa. Tondiraban jäähallissa käytävissä kilpailuissa on mukana 35 juniorimiesluistelijaa, joista 24 parasta pääsee perjantain vapaaohjelmaan.

– On selvää, että minulta on lyhytohjelmassa tultava puhdasta. Viime aikojen treeneissä onkin panostettu juuri lyhkäriin täysillä. Hyppyjä on hiottu ja koreografiaa pantu ajan tasalle, Lankila kertoo Suomen Taitoluisteluliiton Skating Finland-verkkolehdessä.

Lankilan mahdollisuudet selviytyä lyhytohjelmaan kulminoituvat kolmoisakseliin. Mikkelin Crystal-cupin yhteydessä Lankilan valmentaja Mervi Liimatainen totesi Länsi-Savolle, että ilman onnistunutta kolmoisakselia ei MM-kisoissa ole mitään mahdollisuuksia.

– Kolmoisakselin onnistumisissa on vielä ollut sattumanvaraisuutta, mutta minulla on hyvä tuntuma siitä. En ylipäänsäkään halua ottaa MM-kilpailuista mitään ylimääräisiä paineita, mutta jos jotain veikkaisin, niin kyllä minä sen ainakin kiinni saan vedettyä Tallinnassa, Lankila sanoo Skating Finlandille.

Lankilan lisäksi Suomea edustaa Porvoon Taitoluistelijoiden Vera Stolt. Stoltia valmentaa virolainen Aleksei Saks, joka on valmentanut myös Mikkelin Luistelijoissa.

Kilpailuja voi seurata suorana lähetyksenä kansainvälisen luisteluliiton ISU:n Youtube-kanavalta osoitteesta www.youtube.com/user/SkatingISU.