IL: Rafael lopettaa pelaajauransa — Legendaarisen maalinsylkijän pitkän uran viimeinen ottelu on Mikkelin derby

Mikkelin Pallo-Kissoissa pelaava Rafael on kaksinkertainen Veikkausliigan maalikuningas ja lahtelaisen jalkapalloyleisön suursuosikki.

Yksi kaikkien aikojen ulkomaalaispelaajista Suomen kentillä, Rafael Pires Vieira, pelaajanimeltään Rafael, lopettaa pelaajauransa tähän kauteen. Mikkelin Pallo-Kissoja edustavan Rafaelin, 41, lopettamisesta kertoi Iltalehti.

Rafaelin uran viimeinen ottelu on 5. lokakuuta pelattava Mikkelin derby.

Brasilialainen Rafael on pelannut pääosan pitkästä urastaan Suomessa. Ensimmäistä kertaa hyökkääjä nähtiin maamme kentillä Helsingin Jalkapalloklubin paidassa kaudella 1997, jolloin HJK voitti Suomen mestaruuden ja Rafael 11 maalillaan liigan maalikuninkuuden.

HJK:ssa ja Porin Jazzissa viettämien kausiensa jälkeen Rafael siirtyi Hollannin liigan Heerenveeniin ja Turkin pääsarjan Denizlisporiin.

Kolmen kauden jälkeen Rafael teki paluun Suomen kentille Kakkosessa pelanneen Forssan Jalkapalloklubin paidassa kaudella 2004. FJK:n nimekäs joukkue voitti tuolloin nelilohkoisen Kakkosen länsilohkon ylivoimaisesti.

Nousu ei kuitenkaan onnistunut, sillä Oulun Luistinseura pudotti forssalaiset jatkopeleistä. Rafael laukoi FJK:lle 21 ottelussa 17 maalia.

Forssasta Rafael siirtyi FC Lahteen, missä ura jatkui 12 kauden ajan. Näinä vuosina FC Lahti ehti pelata eurokentillä ja käväistä myös Ykkösessä kauden 2011. Rafael voitti toistamiseen Veikkausliigan maalikuninkuuden kaudella 2007 ja nousi FC Lahdessa seuraikoniksi.

Kun Rafael päätti jatkaa uraansa Mikkelin Pallo-Kissoissa, sai hän Lahdessa pelaamassaan vierasottelussa sankarin vastaanoton.

Rafaelin maalijyvä on ollut kohdallaan vielä Mikkelissäkin, sillä Mikkelin Pallo-Kissoissa 58 pelaamassaan ottelussa veteraani on viimeistellyt 19 maalia. Tällä kaudella Rafael on osunut neljästi.