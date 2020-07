Etelä-Savon kuntorastiviikot käynnistyivät Anttolassa – Suunnistusseura Navin Aki Tenhunen: "Uskotaan, että tapahtumilla saadaan seudun matkailuun vetovoimaa, kun alueella on tarjolla tekemistä"

Etelä-Savon kuntorastiviikoilla tarjolla on suunnistusratoja eri tasoisille harrastajille.

Anttolan Neitvuoren maastoon saapui sunnuntaina satakunta ihmistä Etelä-Savon kuntorastiviikon avaukseen. Suunnistusseura Navi, Kangasniemen Kalske ja Savon Suunta järjestävät 12.–18. heinäkuuta välisenä aikana kuusi matalan kynnyksen suunnistustapahtumaa.

– Tällä halutaan pitää seurojen toimintaa yllä. Lisäksi uskotaan, että saadaan seudun matkailuun vetovoimaa, kun alueella on tarjolla tekemistä, sanoo Navin kuntosuunnistusvastaava Aki Tenhunen.

Hän vertaa suunnistusta hiihtoon, joka vetää talvilomien aikana ihmismassoja Lappiin.

– Kun joku miettii kesälomasuunnitelmia, voisi hän varata mökin Etelä-Savosta liikunnallisten aktiviteettien takia. Loman aikana on mahdollisuus käydä useamman kerran suunnistamassa.

Tenhusen mukaan Navi järjestää vuoden aikana noin 60 tapahtumaa, joissa käy keskimäärin sata ihmistä tapahtumaa kohden.

– Sää vaikuttaa suuresti harrastajien osallistumiseen, mutta hyvällä kelillä kuntorasteilla saattaa käydä parisataa suunnistajaa.

Etelä-Savon kuntorastiviikoilla tarjolla on suunnistusratoja eri tasoisille harrastajille, sillä ratamestarit suunnittelevat aina neljä kierrettävää reittiä. A-radoilla voi vähän lähteä haastamaan itseään, B- ja C-radat soveltuvat kaikille ja D-radat on suunniteltu lapsille. Halutessaan voi kiertää jokaisen.

– Seurojen välinen yhteistyö on viime vuosina laajentanut mahdollisuuksia suunnistaa maakunnassa. Esimerkiksi Joroisissa on tarjolla hienoa suppamaastoa.

Viikon aikana kuntorasteja on tarjolla Joroisten Terveruukinsalossa (13.7.), Kangasniemen Orilammella (14.7.), Mikkelin keskustassa (15.7.), Anttolan Kuuvaanvuorella (17.7.) ja Puumalan Haukkovuorella (18.7.).

– Mikkelin keskustassa järjestettävä kaupunkisuunnistus tuo oman lisänsä lajiin. Sprintissä päätös suunnasta täytyy tehdä nopeasti, joten suunnistusvirheitä voi tulla enemmän, mutta ne voi paikata juoksemalla kovempaa.

Koronavirus tuonut uusia suunnistusharrastajia

Keväällä Navi joutui keskeyttämään kuntorastitapahtumat ja siirtämään lasten suunnistuskoulun aloituksen kesäkuulle. Tenhusen mukaan aikuisten suunnistuskoulua ei ainakaan kesällä järjestetä, mutta tavoitteena on pitää se syksyllä.

– Koronaviruksen myötä maastossa on näkynyt myös jonkin verran uusia naamoja. Toivottavasti edes osalle heistä jää palo harrastukseen. Kesäaikaan mökkiläisiä käy paljon kiertämässä kuntorasteilla.

Elokuun puolivälissä Mikkelin Kalevankankaalla on tarkoitus järjestää Nuorten Jukola, johon ilmoittautuminen on vielä auki.

– On tärkeää, että suunnistusseuroilla on kyky järjestää kilpailuja. Halutaan myös panostaa juniorityöhön, jossa Navilla on kuuden viime vuoden aikana ollut hyvin lupaavia urheilijoita.

Lisäksi Suunnistusseura Navi hakee vuodelle 2025 Jukolan viesti -tapahtumaa, jonka järjestämispaikasta päätös tulee todennäköisesti syksyn aikana.