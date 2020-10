Jani Ruotsalainen iltapäivän ainoaksi kaksoisvoittajaksi

Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen piti After work -konseptia mielenkiintoisena kokeiluna.

Juvalainen Jani Ruotsalainen oli Mikkelin uuden after work-konseptin mukaan ajettujen iltapäiväravien kahden voiton ohjastaja.

Ruotsalainen ohjasti Empire Sharkin maltillisella ajosuorituksella voittoon Toto4-rivin päätöskohteessa. Yank Matchin 1.09-tempoinen avauspuolikas alkoi painaa johtohevosen jaloissa ja Ruotsalainen pääsi kuittaamaan voiton. Ykkössija oli heinäveteläisen Timo Kukkosen valmentaman ruunan vuoden ensimmäinen.

Lähdössä oli mukana myös Jukurien raviliigakimpan hevonen Tingaling. Viimeistä kauttaan kimpan väreissä juoksevan tamman kilpailu tärväytyi kuitenkin laukkaan parijonosta.

Ruotsalaisen päivän toinen voitto tuli Nuga Rolsin rattailla. Voitto oli pieni yllätys, sillä yhdeksänvuotiaalla ruunalla niitä oli aiemmin allaan vain yksi 65 startista. Voitto matkasi Parikkalaan omistaja-valmentaja Heimo Mäkäläisen mukana.

Kaksi isoa yllättäjää

Kahden ensimmäisen Toto4-kohteen voittivat yllättäjät, joten hieman alle 20 000 euroa vaihtoa keränneen pelin voitto-osuudeksi tuli mukavat 2 566,64 euroa.

Rivin avauskohde eteni Ruotsalaisen ohjastaman suosikin Queenstylen tahdissa, mutta Kimmo Taipaleen valmennukseen siirtynyt tamma laukkasi. Pöytä oli avoin yllättäjille, joista terävin oli tiukan maalisuorataistelun voittanut vain kaksi prosenttia pelattu Tero Lahtisen ohjastama Arroyo Grande.

Harri Kotilaisen ohjastama Little Boy Away sen sijaan hallitsi lähtöään alusta loppuun. Kahdeksan prosentin peliosuuden kerännyt ruuna voitti ensimmäisen kerran tällä kaudella. Arroyo Grandella "tolppia" alla oli sentään yksi, viime syyskuulta Joensuusta.

Hevosia tuli hyvin

Ravien kokonaistotovaihto oli noin 70 000 euroa ja yleisöä ilmoituksen mukaan 283. Lukemat ovat suunnilleen samaa tasoa kuin Mikkelissä viime viikon tiistaina ajetuissa iltaraveissa.

– Syvempiä johtopäätöksiä after work-raveista on hankala tehdä, koska olemme poikkeusoloissa. Hevosia tuli kuitenkin hyvin ja ravintolakatsomossa oli jopa enemmän asiakkaita, kuin viikko sitten, Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen totesi.

Iltapäivästä ajettavat after work-ravit tulivat uutena tämän vuoden ravikalenteriin, kun taas lounasravit jäivät pois. Tiaisen mukaan iltapäivisin ajetaan ensi vuonnakin, mutta vähemmän.

– After workeja on luonnosteltu kalenteriin muutamia. Tämä on kuitenkin mielenkiintoinen kokeilu.