MKV:n Aada Miskala debyyttikisassaan SM-viitonen – JuvU:n Topi Julkunen: "Kaikki heitot olivat onnistuneita, mutta piikki jäi puuttumaan"

Mikkelin Kilpa-Veikkojen Aada Miskala juoksi viidenneksi 19-vuotiaiden 3 000 metrin esteissä Kemissä viikonloppuna järjestetyissä 19–22-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuissa.

Miskala juoksi perjantaina uransa ensimmäisen 3 000 metrin estekilpailun. Aiemmin Miskala oli kisannut esteissä 2 000 metrin matkalla.

Miskalan loppuaika oli 11.47,01, joka on selvästi keskivauhdiltaan kovempi kuin kolme vuotta sitten juostu 2 000 metrin esteiden 8.04,04.

– Hyvältä tuntui ja tosi hauskaa oli. Esteet tulee varmaankin jatkossa olemaan päämatkani, Miskala kertoi.

Heidi Lehikoinen MKV:n Miskala (taustalla) juoksi perjantaina uransa ensimmäisen 3 000 metrin estekilpailun. Edessä Joensuun Katajan Veera Kontkanen.

Miskala ei koe päässeensä tällä kaudella tavoitteisiinsa

Sunnuntaina Miskala juoksi 3 000 metriä. Todella tuulisessa kelissä käyty kilpailu päättyi kahdeksanteen sijaan oikeuttaneeseen loppuaikaan 10.55,96.

– Vähän painoi tänään jaloissa. Perjantai oli parempi, että siihen olen enemmän tyytyväinen, Miskala kommentoi sunnuntain kilpailun jälkeen.

Miskalalle kausi ei ole ollut aivan odotusten mukainen.

– En ole ihan tällä kaudella päässyt tavoitteisiin. Vähän alakanttiin on mennyt. SM-maantie ja Mikkelissä yksi 800 metrin kilpailu on vielä ainakin jäljellä. SM-maastoissa maasto on niin tasainen, että se ei oikein houkuttele, Miskala mietti syyskuun viimeisenä viikonloppuna käytävästä kilpailusta.

Heidi Lehikoinen Juvan Urheilijoiden Topi Julkunen heitti tasaisen sarjan, josta jäi kuitenkin piikki puuttumaan.

Julkunen odotti 70 metrin ylitystä – "Uuteen kauteen on hyvä lähteä, kun olen säilynyt terveenä"

Juvan Urheilijoiden Topi Julkunen heitti viitossijan 22-vuotiaiden keihäässä sunnuntaina. Julkunen heitti tasaisen sarjan, jonka paras kantoi 67,56.

Kovatasoisessa kilpailussa voiton otti Pyhäselän Urheilijoiden Tino Mäkelä, joka paiskasi viimeisellään 80,11. Pronssikin otettiin tuloksella 77,04.

– Kaikki heitot olivat onnistuneita, mutta piikki jäi puuttumaan. Kunto on hyvä, että 70 metrin ylitystä odottelin. Mitalien osalta ei jäänyt kyllä jossiteltavaa.

Julkunen on ollut armeijan urheilujoukoissa viime syksystä alkaen. Asepalvelusta on vielä kuukausi jäljellä.

– Olihan talvi aika lailla erilainen, mutta hyvin olen nyt päässyt kesällä treenaamaan. Uuteen kauteen on hyvä lähteä, kun olen säilynyt terveenä, Julkunen luonnehti.

Joonas Liukkonen on päässyt harjoittelemaan kesän mittaan hyvin

Julkusen seura-, harjoitus- ja armeijakaveri Joonas Liukkonen oli lauantaina 22-vuotiaiden 100 metrin finaalin seitsemäs. Aika 11,02 olisi kauden paras, mutta myötätuulta oli 2,8 metriä sekunnissa.

– Kauden parasta kyytiä varmaan oli. Vielä juoksu etsii itseänsä, että edelleen näkyy tekemisessä harjoittelun määrä. Sinällään harmittaa, että olisi ollut hyvä mahdollisuus ottaa jälleen mitali, noin 30 vuorokauden verran vielä urheilujoukoissa palveleva Liukkonen harmitteli.

Liukkonen on päässyt harjoittelemaan kesän mittaan hyvin.

– Talvella oli kyllä aika haastavaa harjoittelun osalta. Kesällä on pitänyt etsiä sopivaa harjoitusten ja kisojen määrää. Sen kanssa on ollut aika temppuilemista.

Liukkosen tavoite on satsata kahteen seuraavaan vuoteen tosissaan. Juvalainen muuttaa Joensuuhun opiskelemaan energia- ja ympäristötekniikkaa ja pääsee parempiin harjoitusolosuhteisiin sekä kovempien harjoituskaverien seuraan. Valmentaja Jarno Tenhunen asuu myös Joensuussa.

– Uskon, että viimeistään kahden vuoden päästä tulee se iso läpimurto, Liukkonen vannoi.

Sunnuntain 200 metrin alkuerissä Liukkonen oli 12:s ajalla 23,46.

Sulkavalta kotoisin oleva Konsta Hämäläinen 1 500 metrin Suomen mestariksi

Sulkavalaislähtöinen Joensuun Katajan Konsta Hämäläinen juoksi odotettuun voittoon 22-vuotiaiden 1 500 metrillä. Hämäläinen kiri perjantaina ykköseksi helpohkon näköisesti voittoajan ollessa 3.52,98.

Lauantain 800 metrillä Hämäläinen taipui loppuheittäytymisessä neljänneksi. Hämäläinen sai saman ajan 1.55,70 kuin pronssimies Elias Tuominen, mutta jätettiin ulos mitaleilta maalikamerakuvan tarkastelun jälkeen.

Sunnuntain 5 000 metrille ei Hämäläinen startannut.

Hirvensalmelaislähtöinen Esbo IF:ää edustava Kaisa Mikander juoksi 22-vuotiaiden 100 metrin alkuerissä kauden parhaansa 12,48 ja oli 16:s. 200 metrin alkuerissä Mikander oli 17:s ajalla 26,11.