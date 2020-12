Jukureissa syyskaudella kahdeksan ottelun verran esiintynyt venäläishyökkääjä Vitali Abramov on lähtenyt Kanadaan. Abramovin, 22, tarkoitus on osallistua NHL-seura Ottawa Senatorsin harjoitusleirille. Abramov on Senatorsin 3. kierroksen varaus vuodelta 2016.

Koronaviruksen vuoksi NHL-kauden 2020–2021 alkuajankohta on ollut pieni arvoitus, mutta viime aikoina pelaajavirta Pohjois-Amerikkaan on kiihtynyt SM-liigastakin. Amerikkalaisen ESPN-urheilukanavan verkkosivujen mukaan pelien pitäisi pyörähtää käyntiin 13. tammikuuta, joten harjoitusleirit on järjestettävä ennen sitä.

Abramovin syksyyn Jukureissa mahtui myös loukkaantuminen.

– Todella pidin kaupungista ja ajastani täällä. Totta kai se, että loukkaannuin, oli ikävää, mutta se on osa jääkiekkoa ja sen kanssa pitää vain elää. Olen saanut täällä ammattilaisilta todella hyvää kuntoutusta ja apua toipumiseeni, Abramov sanoo Jukurien tiedotteessa.

Paluukin on mahdollinen

Tsheljabinskissä kiekko-oppinsa saaneen Abramovin paluukin Jukureihin on mahdollinen, toteaa Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari tiedotteessa.

– Luonnollisesti pelaajan kannalta toivomme, että hän saisi paikan NHL:ssä, mutta jos niin ei käy, olemme hänelle vakavasti otettava vaihtoehto loppukaudeksi.

– Olemme pitäneet säännöllisesti yhteyttä Ottawan kanssa koko syksyn ajan, ja he ovat olleet hyvin tyytyväisiä täällä tehtyyn työhön. Siellä on tiedossa, että täällä toiminta on laadukasta ja heille Jukurit on yksi ehdoton vaihtoehto, Holtari kertoo.

Mikäli Abramov ei saa paikkaa Senatorsin NHL-joukkueesta, on edessä vielä useampi muuttuja. NHL:n farmisarjan AHL:n kauden pelaaminen alkaa näillä näkymin vasta helmikuun 5. päivä, joten SM-liigan jatkuessa paluu Suomeen voi olla mahdollista.