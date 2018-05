Eetu Sviili siirtyy Ruotsin jäille — Jere Korhosesta Kampparien toinen maalivahti

Koko uransa Mikkelin Kamppareita edustanut Eetu Sviili, 25, jatkaa jääpallouraansa Ruotsissa. Sviilin uusi seura on Västervik/Gamlebyn Tjust Bandy, joka pelaa Ruotsin kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla 1. divisioonan etelälohkossa. Viime kaudella Tjuts Bandy sijoittui lohkossaan neljänneksi.



Sviilin sopimus on mallia 1+1 vuotta.

— Siirtoon ei liity mitään dramatiikkaa. Eetun kanssa on jo aiemmin ollut puhetta, että hän haluaisi lähteä katsomaan, mitä touhu on Ruotsissa ja nyt siihen tuli tilaisuus, kertoo Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.



Sviilin sopimuksen synnyttyä viikonloppuna Kampparit teki oman kasvattinsa Jere Korhosen kanssa kaksivuotisen pestin.



Näin tulevalla kaudella Kampparien maalivahtikaksikon muodostavat Korhonen ja aiemmin kaksivuotisen sopimuksen tehnyt Juuso Tervonen.

— Jos tarvitsemme kolmatta maalivahtia, turvaudumme omiin junioreihimme, sanoo Levänen.