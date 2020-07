Mikkelissä on koolla koko skeetin kotimainen kärki ja haastaja Virosta.

Lahden Urheiluampujia edustava Tommi Takanen on yksi viikonloppuna ammuttavan St Michel Skeetin ennakkosuosikeista. Miehikkäläläinen on viihtynyt Mikkelissä hyvin, sillä taskussa on jo kaksi voittoa Mikkelistä aiemmilta vuosilta.