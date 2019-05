Kaksi ensimmäistä heinäkuun St Michel-ajoon kutsuttua hevosta ovat Elitloppet-finalistit Next Direction ja Makethemark. Petri Salmelan valmentaman Makethemarkin tulo Mikkeliin on vielä hiukan avoin.

— Salmela on sanonut Ruotsissa menevänsä Bodeniin ja sen jälkeen mahdollisesti Mikkeliin, Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen toteaa.

Makethemark oli Elitloppet-finaalin kolmas. Leppävirtalaisen Timo Hulkkosen valmentaman Next Directionin sijoitus oli kuudes, mutta jossiteltavaakin jäi: Jos Verbeeck ajoi ohjastamansa Aubrion du Gersin Next Directionin eteen, joka häiritsi selvästi Iikka Nurmosen ajokin juoksua.

— Next Direction sai kutsun jo ennen Elitloppetia, Tiainen sanoo.

Timo Hulkkonen on myösd kuusivuotiaan ruunan Next Directionin kasvattaja ja osaomistaja. Makethemarkin, kuusivuotiaan oriin, kasvattaja on ruotsalainen AB NIAN ja omistaja Stall NIAN.

Chief Orlando kiinnostaa

Ilta-Sanomissa kiinnostuksensa St Micheliä kohtaan ilmaisivat myös Chief Orlandon taustavoimat. Chief Orlando esitti loistavan juoksun Solvallan ”pienois-Elitloppetissa” Sweden Cupissa ja oli toinen kilometriajalla 1.09,8.

— En ole ollut hevosen taustoihin vielä yhteydessä, mutta Chief Orlando on keskusteluissamme ja voi olla seuraavia hevosia, joita St Micheliin kiinnitetään, Tiainen muotoilee.

Tapio Mäki-Tulokkaan valmentamalle Chief Orlandolle on tarjolla IS:n mukaan paikka Kymi GP:ssä kesäkuun puolivälissä. Kuusivuotias ori on syntynyt ja kasvatettu Norjassa, mutta se siirtyi vuosi sitten suomalaisomistukseen.

Torstaina St Michel-ajoon näyttöjä haetaan Mikkelin raviradalla St Michel-katsauksessa, jonka nimekkäin hevonen on toissa vuoden Finlandia-ajon voittaja D.D.’s Hitman.

Verkot vesillä

Tiaisen mukaan verkot St Micheliä ajatellen ovat vesillä erityisesti Ruotsissa. Viime vuoden St Michel-voittaja Heavy Sound oli Elitloppetissa vaisu ja laukkasi lopulta karsintalähdössä.

— Daniel Redénin tallilla oli vaikea viikonloppu Elitloppetissa, mutta uskomme heidän tulevan puolustamaan voittoaan, Tiainen sanoo.

Kontakteja on myös muualle. Lentokuljetusta Mikkeliin ei tänä vuonna järjestetä.

— Ranskaan meillä on hyvät kontaktit ja myös Italia on edelleen kova ravimaa. Maata pitkin pitää tulla paikalle, mutta St Michelin voittajalle on tiedossa paikka Ruotsin Hugo Åbergs Memorialiin, Tiainen kertoo.

— Joidenkin kotimaisten hevosten kanssa on keskusteltu, mutta tästä ei ole nyt enempää kerrottavaa, Tiainen lisää.

Hugo Åbergs Memorial on mailin matkalla ajettava kilpailu Jägarsron radalla Malmössä. Sen voittajaa odottaa miljoonan Ruotsin kruunun palkinto.