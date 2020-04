Jukurit kiistää rikkoneensa joukkueharjoituskieltoa – Jukka Holtari: "Minun tietojeni mukaan kaikki on järjestetty vimpan päälle ja ohjeita on noudatettu"

Mikkelin Jukurit kumoaa MTV Urheilun tiedot siitä, että seura olisi rikkonut koronavirustilanteen takia määrättyjä harjoittelukieltoja ja -suosituksia. Harjoitukset alkoivat tiistaina jääkiekon SM-liigajoukkueiden palattua harjoitteluvapaalta.

MTV Urheilun mukaan Jukurien harjoituksiin olisi kerääntynyt seitsemästä kahdeksaan SM-liigajoukkueen pelaajaa ja saman verran A-nuorten joukkueen pelaajia. Lisäksi paikalla olisivat olleet valmentajat, yhteensä noin 20 henkilöä.

Harjoitukset Sport Forumilla olisivat jatkuneet tuon jälkeen ryhmissä ja valmentajatkin olisivat osallistuneet harjoitustapahtumiin.

"Turvaraameissa on pysytty"

Niin Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari kuin seuran viestinnästä vastaava Kristiina Tiippana kiistävät tiedot.

– Emme ole harjoitelleet pienryhmissä tai ohjatusti. Harjoittelu on ollut yksinharjoittelua, kertoo Holtari.

Holtari kertoi Länsi-Savolle viime torstaina, että Jukureissa keskitytään nyt yksin harjoitteluun. Hän kertoi, että harjoittelupaikalla voi olla enintään 3-4 pelaajaa kerrallaan ja vaihto tapahtuu puolen tunnin vaihtoajalla. Esimerkiksi pariharjoittelu ei tule kysymykseen.

– Pelaajat eivät saavu paikalle yhteiskuljetuksella, eivät käytä pukeutumistiloja, käyvät suihkussa kotonaan ja treenaavat turvallisten etäisyyksien päässä toisistaan. Myös paikat desinfioidaan joka kerta.

Samaa porrastetusti kahden tunnin välein harjoituksiin saapumista ja treenaamista ovat noudattaneet seuran A-nuoretkin.

– Heidän toimintansakin on pysynyt turvaraameissa.

– Minun tietojeni mukaan kaikki on järjestetty vimpan päälle ja ohjeita on noudatettu, vakuuttaa Holtari.

– Jukureilla ei ole mitään syytä rikkoa viranomaismääräyksiä.

– Jos jotain tapahtunut, niin silloin ilman muuta asiat pannaan ojennukseen, lupaa Holtari.

Valmentaja käynyt näyttämässä liikkeen

Asiaa selvittänyt ja valmentajiin yhteydessä ollut Tiippana vahvistaa Holtarin näkemyksen.

– Ensinnäkin koko kaupungissa ei ole kuin seitsemän edustusjoukkueen pelaajaa. Torstaina heistä treeneihin osallistui vain yksi, kertoo Tiippana.

– Ketään pelaajaa ei myöskään ole pakotettu tulemaan harjoituksiin. Paikalla on ollut 3–4 edustusjoukkueen pelaajaa kerrallaan ja hekin eri paikoissa tilaa ja ulkonakin.

– Missään treeneissä ei ole ollut paikalla läheltäkään kymmentä henkilöä.

– Myös turvaväleistä on pidetty kiinni, sanoo Tiippana ja oikoo valmentajien osuutta tapahtumissa.

– Valmentajat eivät ole vetäneet harjoituksia.

– Teemu Suokas (edustuksen valmentaja) on vain käynyt näyttämässä, miten joku liike tehdään ja senkin hän on tehnyt pelaajan pyynnöstä. Sen jälkeen Teemu on poistunut paikalta.