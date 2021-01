Urheilutoimittajain liiton valinta vuoden urheilijaksi on odotetusti Lukas Hradecky. Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Saksan Leverkusenin maalivahti sai äänestyksessä 2768 pistettä ja 132 ykkössijaa.

Myös viime vuonna vuoden urheilijana palkittiin jalkapalloilija, kun Uno-palkinnon pokkasi Teemu Pukki.

Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi kansanäänestys valitsi golfpelaaja Sami Välimäen European Tour-voiton.

Myös vuoden läpimurrosta palkittu Välimäki, 22, on pelannut ammattilaisena vuodesta 2019 lähtien ja säväytti voittamalla European Tour-osakilpailun viime maaliskuussa.

Välimäki sijoittui lisäksi vuoden urheilija-äänestyksessä kolmanneksi. Toiseksi nousi Dallas Starsin tähtipuolustaja Miro Heiskanen. Heiskanen sai 85 ykkössijaa ja 2243 pistettä. Välimäki sai pisteitä 1941.

Mikkelin Uimaseuran kasvatti Ida Hulkko oli äänestyksen 15:s. Hulkko sai 698 ääntä ja neljä toimittajaa oli nostanut Hulkon ykköseksi.

Huuhkajat vahvasti esillä

Jalkapallo näkyi jälleen vahvasti gaalaillassa. Vuoden joukkueeksi valittiin toista kertaa peräkkäin Suomen miesten jalkapallomaajoukkue.

Odotettu arvokisadebyytti siirtyi vuodella, mutta Kansojen liigassa Huuhkajat pelasi vahvasti ja oli B-lohkossa toinen. Suurimman pommin Suomi kuitenkin jysäytti marraskuussa, kun harjoitusottelussa kaatui sensaatiomaisesti hallitseva maailmanmestari Ranska.

Huuhkaja-valmentaja Markku Kanerva pääsi vierailemaan lavalla toistamiseenkin, sillä hänet palkittiin kolmannen kerran peräkkäin vuoden valmentajana.

Kosonen vuoden nuoreksi urheilijaksi

Vuoden nuori urheilija on Silja Kosonen. Someron Esaa edustava moukarinheittäjä Kosonen, 18, voitti viime kesänä Suomen mestaruuden. Kososen ennätys on 71,34 metriä, joka on alle 19- ja alle 22-vuotiaiden Suomen ennätys.

Tampereen Pyrintö puolestaan valittiin vuoden urheiluseuraksi. Yleisseura on järjestänyt poikkeusoloissa suuria urheilutapahtumia, kuten yleisurheilun Ruotsi-maaottelun.

Elämänurastaan palkittiin Uno-pokaalilla pitkän linjan urheilujohtaja ja valmentaja Tapani Ilkka.

Uransa viime keväänä lopettanut Petra Olli puolestaan palkittiin esikuvana. Ollin uran kruunu oli vuoden 2018 maailmanmestaruus.

Hall of fameen kolme uutta

Motocrossin nelinkertainen maailmanmestari Heikki Mikkola, kilpapurjehtija ja kansainvälisen olympiakomitean jäsen Peter Tallberg ja ammattikeilaajana menestyksekkään uran tehnyt Mika Koivuniemi puolestaan nimettiin Suomen urheilun hall of fameen.

Urheilu-uransa jälkeen maanviljelijänä työskennellyt Mikkola on syntynyt Mikkelin Otavassa.

Vuoden taustavoimana palkittiin pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean toimitusjohtaja Simo Tarvonen.