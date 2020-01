Jukurien pisteetön putki päättyi — Mikkeliläiset nousivat päätöserässä kymmenessä minuutissa kolmen maalin takaa tasoihin, mutta taipuivat jatkoajalla

Jukureissa takavuosina valmentanut Risto Dufva totesi toisinaan, että kun on vaikeaa, ei ole helppoa.

Uuden vuosikymmenen ensimmäinen vierailu länsirannikon tuplaviikonloppuun vahvisti kokeneen valmentajan teorian todeksi. Ässät vei lopulta 5-4 (3-1, 1-0, 0-3, 1-0)-jatkoaikavoiton, joten Jukurit kärsi seitsemännen peräkkäisen tappionsa.

Lopuissa peleissä on pakko voittaa enemmän kuin hävitä, kun mielimme mukaan pudotuspeleihin. — Julius Vähätalo

Mikkeliläisten virkistynyt peli-ilme jäi vaille parhaita mahdollista tulosta, ja pudotuspelipaikka läheni vain yhden pisteen verran.

— Joukkueen luonne ei loppunut, vaikka tilanne onkin vaikea. Tyytyväinen olen siihen, että saimme pisteettömän putkemme poikki, mutta maaleilla, jotka päästämme, on liian halpa hinta, Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta mietti.

Takaa-ajoon jäi nyt aikaa

Raumalla perjantaina niukan maalin tappion kärsinyt Jukurit jäi lauantaina Ässien jalkoihin avauserässä, ja toisellekin erätauolle mikkeliläiset lähtivät 1-4-tappioasemassa.

Sen jälkeen ottelu alkoi uudelleen. Jukurit nousi kolmannessa erässä kymmenessä minuutissa tasoihin. Usean minuutin ajan tarkastettu Janne Ritamäen osuma muodostui yhdeksi käännekohdaksi. Erotuomarivalmentaja Sami Seppälän mukaan tilanne näkyi lopulta selvästi. Kiekko oli Ässien Daniil Tarasovin räpylässä, ja räpyläpussi oli kokonaisuudessaan maaliviivan paremmalla puolella.

— 4-2-maali oli tärkeä, sillä siinä jäi vielä riittävästi aikaa takaa-ajoon. Perjantaina Raumalla aloitimme kirin liian myöhään, Kangasalusta totesi.

Harvinainen nousu Jukureilta

Ritamäen ja Vadim Pereskokovin kahden osuman jälkeen Julius Vähätalo pääsi niittaamaan ottelun tasoihin. Maaliskuussa 25 vuotta täyttävän Jukurit-hyökkääjän kauden kuudes osuma oli maukas, mutta joukkueen tilanne oli päällimmäisenä murheena.

— Saimme kolmanteen erään hyvän hurmoksen, ja kovin usein emme ole tässä Liigassa vastaavia nousuja tehneet, Vähätalo sanoi.

Jukurit on nyt 15 edellisestä ottelustaan kerännyt vain yhdeksän sarjapistettä. Muiden muassa Vähätalon tehoille olisi käyttöä, sillä TPS:stä Mikkeliin kaudeksi 2017-18 siirtynyt hyökkääjä teki viime kaudella oman henkilökohtaisen piste-ennätyksensä.

Kauden 2018-19 saldo 11+10 vaatisi tällä hetkellä pistetahdin kiristymistä, sillä kuuden maalin lisäksi Vähätalolle on kertynyt viisi syöttöpistettä.

— Lopuissa peleissä on pakko voittaa enemmän kuin hävitä, kun mielimme mukaan pudotuspeleihin. Se on ainoana asiana nyt mielessä. Pelimme on tuntunut hyvältä jo pidemmän aikaa, mutta ongelma on ollut tulostaululla, Vähätalo kertasi.

— Oma pelini on mennyt ihan kohtalaisesti, toki odotan itseltäni tehoja vieläkin enemmän.

Näin pelattiin

1. erä: 1.40 Tylor Spink (Tyson Spink—Saku Salmela) 1—0 vt, 10.29 Vadim Pereskokov (Martins Dzierkals—Axel Rindell) 1—1 yv, 15.29 Tyson Spink (Roni Hirvonen—Jakob Stenqvist) 2—1 yv, 19.20 Tyson Spink (Roni Hirvonen—Tylor Spink) 3—1.

Jäähyt: 8.27 Toni Henttonen Ässät 2 min, 8.27 Toni Henttonen Ässät 2 min, 11.10 Aleksandr Iakovenko Jukurit 2 min, 14.31 Martins Dzierkals Jukurit 2 min.

2. erä: 33.30 Atte Mäkinen (Aleksi Rekonen—Jyri Marttinen) 4—1.

Jäähyt: 20.57 Jakob Stenqvist Ässät 2 min, 30.04 Jyri Marttinen Ässät 2 min, 31.19 Markus Niemeläinen Ässät 2 min, 31.19 Markus Niemeläinen Ässät 10 min, 31.25 Mika Partanen Jukurit 2 min.

3. erä: 44.12 Janne Ritamäki (Mikko Kuukka—Axel Rindell) 4—2 vt, 46.39 Vadim Pereskokov (Charles Sarault—Miika Roine) 4—3 yv, 50.50 Julius Vähätalo (Jesper Piitulainen—Mika Partanen) 4—4.

Jäähyt: 41.17 Aleksandr Iakovenko Jukurit 2 min, 45.23 Jakob Stenqvist Ässät 2 min.

Jatkoaika: 4.21 Tylor Spink (Olli Vainio—Tyson Spink) 5—4.

Jäähyt yhteensä: Ässät 6x2 min Markus Niemeläinen 10 min=22 min, Jukurit 4x2 min=8 min.

Maalivahtien torjunnat: Daniil Tarasov Ässät 5+9+8+1=23, Juhana Aho Jukurit 6+4+4+3=17.

Yleisöä: 4545.