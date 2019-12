Jukurit etsi uutta valmentajaa jo kesällä — Paristakymmenestä tarjokkaasta seura päätyi Marko Kauppiseen

Marko Kauppinen, 40, korvaa Pekka Kangasalustan, 42, Jukurien SM-liigajoukkueen päävalmentajana ensi kaudella. Jukurien A-nuoria tällä kaudella valmentavan Kauppisen sopimus on mallia 1+1, jossa jälkimmäinen vuosi on seuraoptio.

Valmentajanvaihdosta Jukurit oli pohtinut jo kesästä lähtien. Päätös asiassa tehtiin maanantaina, jolloin siitä kerrottiin myös pelaajille.

Parempi saada supinat kerrasta poikki ja asiat reilusti pöydälle. — Jukka Holtari

— Meillä oli esillä 20 valmentajaa, joista 6—7 todellisia kandidaatteja. Katsoimme, tai päätin, että ”Mako” on heistä soveliain, kertoo Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtari.

Sopimuksen julkistamiselle Jukureilla oli omat perustelunsa.

— Parempi saada supinat kerrasta poikki ja asiat reilusti pöydälle. Nyt siihen oli sopiva aika.

Kangasalustan toimintaan Holtari on tyytyväinen. Kangasalusta tuli Jukurien päävalmentajaksi kaudella 2018—19. Sopimuksessa oli optio seuraavasta kaudesta, jonka Jukurit käytti loppuvuodesta 2018.

— ”Parru” on hoitanut oman osuutensa hyvin, Holtari sanoo.

Villiä jääkiekkobisnestä

Kangasalusta itse otti tiedon vastaan tyynen rauhallisesti.

— Tämä on aivan normaalia jääkiekkobisnestä. Vedetään kausi loppuun tyylikkäästi ja tavoitellaan sitä playoff -paikkaa. Kaikki on ihan ok. Fokus on yhä joukkueessa.

Kangasalustalla olisi ollut haluja jatkaa Jukureissa.

— Ainahan työt kiinnostavat. Jukurit on ollut minulle hyvä paikka, ja olen äärimmäisen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta. Mutta muut tekevät päätökset.

Se, että päätös uudesta valmentajasta tehtiin jo nyt, kuuluu Kangasalustan mukaan myös bisnekseen.

— Suomessa päätökset niin valmentajien kuin pelaajien suhteen tehdään hyvin aikaisessa vaiheessa. Suunta on muuttunut koko ajan hullumpaan suuntaan, erikoiseksi ja villiksikin.