Bouncers miettii Vaahteraliigaan lähtöä — Nousu riippuu paljon siitä, millaisen pelaajiston mikkeliläiset saavat kasaan

Amerikkalaisen jalkapallon naisten 1. divisioonan mestaruuden lauantaina voittanut Bouncers pohtii nousua lajin pääsarjaan Vaahteraliigaan. Voittajina mikkeliläiset ovat oikeutettuja nousuun, mutta pari päivää mestaruusjuhlien jälkeen seurassa ei ole tehty mitään päätöksiä.

— Olemme ottaneet aikalisän. Mimmien kanssa asiaa on pohdittava, kertoo Bouncersin puheenjohtaja ja naisten valmentaja Miia Liukkonen.

Huhua olen kyllä kuullut, että uusi veri olisi tervetullutta Vaahteraliigaan. — Miia Liukkonen

— Itse olen jo suunnitellut jatkoa. Sitä, onko meillä mahdollisuutta pelata Vaahteraliigassa. Heitän pallon kuitenkin pelaajille.

— Kausi oli rankka pienelle rosterille ja pelaajat saavat nyt hengähtää pari viikkoa. Sen jälkeen kokoamme porukan ja mietimme yhdessä, mitä teemme.

Ensin on katsottava pelaajisto

Bouncersin osallistuminen Vaahteraliigaan on lähinnä kiinni siitä millaisen joukkueen se pystyy kokoamaan ja taloudesta.

— Kyse on siitä, jatkaako joukkueen nykyinen runko, tulevatko mahdolliset vanhat pelaajat takaisin ja miten saamme uusia pelaajia.

— Nykyinen rinkimme on kapea. Se ei riitä Vaahteraliigaan, myöntää Liukkonen.

— Toinen puoli on sitten talous. Se on oltava kunnossa. Nousu Vaahteraliigaan voisi kasvattaa budjettia 2 000–4 000 eurolla. Pienelle seuralla kuten meille se on iso raha. Mahdollista tuon rahan hankkiminen on.

Välttämättä kustannukset eivät edes nouse. Esimerkiksi matkat ja niistä syntyvät menot voivat olla Vaahteraliigassa pienemmät kuin divarissa.

— Tärkeintä on kuitenkin, että pelaajat ja valmennus ja taustat ovat sitoutuneita siihen, mitä päätämmekään, sanoo Liukkonen.