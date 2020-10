Jukurien on pysyttävä torstaita paremmin kiekossa Helsingin IFK:ta vastaan.

Jukurien taival kiekkoliigassa jatkuu yhden huilipäivän jälkeen, kun Mikkelin Kalevankankaan kiekkopyhättöön saapuu Helsingin IFK. Loukkaantumisista kärsivä HIFK pelasi perjantaina Lukkoa vastaan, ja joutui tunnustamaan raumalaiset paremmakseen maalein 2–3.

Jukurit avasi voittotilinsä torstai-iltana Porin Ässien kustannuksella. Avausvoitto vapautti mielialoja neljän tappiollisen ottelun jälkeen, mutta Jukureissa tiedetään, että otteita on pystyttävä yhä parantamaan.

– Tottakai voitto toi happea tähän hommaan, mutta on meillä silti paljon töitä tehtävänä, että voimme tehdä tulosta lauantainakin. Ja tulosta haluamme myös tehdä, lausuu Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen.

Ässät kaatui Vitali Abramovin kahden osuman siivittämänä maalein 3–2 jatkoajalla. HIFK puolestaan voitti Ässät tiistain kierroksen ottelussa jatkoajalla 4–3.

– IFK:lla on paljon taitoa joukkueessaan. Meidän on oltava parempia kuin torstaina. Kävimme läpi suorahyökkäämistä ja se on parantunut, tuuumii Kauppinen.

Hyökkäysalueella parannettavaa

Kauppinen näkee parannettavaa erityisesti hyökkäysalueella, oli Jukurit sitten kiekollinen osapuoli tai ei.

– Oman alueen puolustamisen hoidimme hyvin, mutta keskialueen puolustamisessa ja hyökkäysalueella karvaamisessa on tekemistä. Ässät pääsi välillä kävelemään alueellemme liian helposti, sanoo Kauppinen.

– Hyökkäyksessä meidät irrotettiin liian helposti kiekosta. Meidän on saatava enemmän hyökkäysaikaa, ja sitä kautta tulee tehojakin, toteaa Kauppinen.

Hyökkäyksessä lisää tehoja voi odottaa Henri Nikkaselta. Winnipeg Jetsin viime vuoden NHL-varaus palaa kokoonpanoon kahden ottelun poissaolon jälkeen.

– Henri on saanut treenata muutaman päivän terveenä oltuaan kipeänä, Kauppinen kertoo.

Nikkanen oli Jukurien parhaimmistoa kauden kahdessa ensimmäisessä pelissä. Otteluissa syntyi tehot 1+1.

Jukurit–HIFK Mikkelin jäähallissa klo 17.