Mikkelin Jukurit on aloittanut toimitusjohtajan rekrytoinnin. Seuran toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä Jukka Toivakka, joka on samalla myös Jukurit HC Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

– Olemme päättäneet pestata täysipäiväisesti mukana olevan toimitusjohtajan. Toistaiseksi päällä on ollut niin sanottu hiljainen haku. Jos se tuottaa tuloksen, olemme tyytyväisiä, Toivakka kertoo.

Toivakka on hoitanut toimitusjohtajan pestiä oman työnsä ohella.

– Tämä on tietysti myös ajankäyttökysymys. Haluamme toimistolle koko ajan läsnä olevat kasvot, Toivakka perustelee.

Jukurit on myös palkannut myyntipuolelle lisää henkilökuntaa. Seura haki myyntihenkilöä tammikuussa. Lisäksi uusi viestintävastaava Kaisa Kontiainen aloitti työnsä tänään.

– Kaisan myötä tuomme viestintää myös lähemmäs faneja, mistä olemme saaneet palautettakin, Toivakka sanoo.

Urheilullinen menestys on pettymys

Jukurien liigajoukkue vaeltaa tällä hetkellä 11 ottelun tappioputkessa. Jukka Toivakka myöntää, että urheilullinen menestys ei tyydytä.

– Analyysi ja oppi tästä kaudesta kyllä käydään läpi, kun sen aika on, Toivakka toteaa.

Toivakka sanoo, että tässä kohtaa kautta toimiston keinot vaikuttaa urheilulliseen tulokseen ovat vähissä. Esimerkiksi valmentajanvaihdos ei ole keinolistalla.

– Vastuusta ei ole nyt tarkoitus vapauttaa ketään. Sarjaa on jäljellä neljäsosa ja heidän, joille vastuu on annettu, on näytettävä mihin he pystyvät.

Samalla Jukureissa on käännetty katseita kuitenkin myös tulevaan.

– Ensi kauden joukkuetta rakennetaan koko ajan Olli Jokisen johdolla. Rekrytointeja on tehty, ja niistä kerrotaan aikanaan, kertoo Toivakka.

Koronaviruksen sävyttämä kausi on ollut vaikea myös taloudellisesti.

– Toista miljoonaa euroa rahaa on jäänyt tulematta sisään. Se olisi vieläpä lähes sataprosenttisella katteella. Tämä on ollut ja on vieläkin eloonjäämistaistelua, Toivakka sanoo.

Lakana toimiston ikkunassa

Maanantaiaamuna Mikkelin Porrassalmenkatua kulkeneet saattoivat nähdä Jukurien toimiston ikkunassa ison lakanan. Ikkunan eteen teipattu lakana sisälsi tekstin "quo vadis, Jukurit?".

Latinankielinen teksti kysyi, minne Jukurit on menossa. Toivakka toteaa, että viesti on otettu vastaan.

– Se osoittaa, että Jukurit herättää tunteita ja vahvoja mielipiteitä. Ymmärrän, että kannattajat ovat pettyneitä tähän kauteen.

Vuonna 2017 perustettu Jukurien kannattajaryhmä Viikinkiveljet kertoi myöhemmin Facebook-sivuillaan olleensa mielenilmauksen takana. Perusteeksi ryhmä toteaa huolensa seurasta.