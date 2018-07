MP saa vihdoin vahvistusta hyökkäykseensä: Seura teki sopimuksen nigerialaisen Michael Nzekwen kanssa

MP on tällä viikolla hankkinut muitakin uusia pelaajia. Seura ilmoitti tiistaina tehneensä sopimuksen irlantilaisen Shane McFaulin kanssa.

Nigerialainen hyökkääjä Michael Nzekwe on tehnyt loppukautta koskevan sopimuksen Mikkelin Palloilijoiden kanssa. MP on jo pitkään etsinyt vahvistusta hyökkäykseensä, joten pelaajasopimus on enemmän kuin tervetullut.