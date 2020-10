Ykkösen sarjapaikan viikonloppuna sinetöinyt Mikkelin Palloilijat on kiinnittänyt loppukaudeksi joukkueeseensa Jesse Jäppisen. Keskikenttäpelaaja Jesse Jäppinen on Savonlinnan STPS:n kasvatti ja siirtyi elokuussa MP:n A-junioreihin.

Siirron takana on MP:n A-nuoria ja Savilahden Urheilijoita valmentava Ozeias Graciano, joka kiinnitti huomionsa STPS:n taitavaan pelaajaan.

– Ossi sai Jessen loppukaudeksi A-junnujen mukaan. Ossi suositteli Jesseä käymään myös edustuksen harjoituksissa. Harjoituksissa näki heti, että Jessessä on potentiaalia. Jesse on pallovarma keskikenttäpelaaja, jolla on hyvä fysiikka sekä löytyy pelinäkemystä, MP:n päävalmentaja Juha Pasoja toteaa tiedotteessa.

Jäppinen ehti jo debytoida MP:n edustusryhmässä. Jäppinen tuli loppuminuuteilla kentälle perjantaina pelatussa MyPa-ottelussa ja ehti hankkia vapaapotkun, jonka Iiro Äijö tykitti maaliin pelin viimeisillä hetkillä. Loppukauden kolmessa pelissä MP on lupaillut lisää peliaikaa nuorille, joten Jäppinenkin nähtäneen tositoimissa.

– Ajatus oli, että Jesse tulee meidän mukaamme vasta ensi kaudella, mutta meidän pelaajatilanteemme sekä Jessen halu mahdollisti hänen pelaamisensa jo nyt ja saamme "testata” häntä, Pasoja kertoo.

– Joukkue on täynnä mukavia jätkiä ja tekeminen seurassa on laadukasta. Tavoitteenani jalkapalloilijana on nauttia pelaamisesta sekä tehdä kovasti töitä. Innolla odotan, mihin rahkeeni riittävät, Jäppinen sanoo tiedotteessa.