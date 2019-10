Jyp vei pisteet Mikkelistä — Jukurien työmäärä ei riittänyt

Jyväskylän Jyp hallitsi Mikkelin Jukureita vastaan ottelua kaksi erää. Jyväskyläläiset saivat käännettyä otteluun itselleen vasta kolmannessa erässä, jouduttuaan ensin ensimmäistä kertaa ottelussa tappiolle. Voittomaalin laukoi Jukurien maalin yläkulmaan Julius Nättinen.

Jukurien työnteko ei riittänyt keskiviikkoillan Liigaottelussa Jyväskylän Jypiä vastaan, vaikka mikkeliläiset hetken kolmannessa erässä ottelua johtikin. Voittolukemat Jypille lopulta kahden tyhjään maaliin tehdyn maalin ansiosta 2—5 (0—1, 1—0, 1—3).

Pelistä puuttuu nyt raikkaus ja uskallus pelata. — Miika Roine

— Jukurien johtomaalin jälkeen meidän kärsivällisyys riitti, tämä oli kärsivällisyyden voitto, totesi Jypin valmentaja Pekka Tirkkonen.

Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta totesi, että numerot olisivat voineet olla isommatkin ilman maalivahti Sami Rajaniemiä. Kangasalusta harmitteli, että mikkeliläisten pelissä on tällä hetkellä ”jotain kummallista”.

— Viime vuonna samoihin aikoihin tuli notkahdus. Nyt pitää selvittää halutaanko samaan mitä viime vuonna vai palataanko siihen mitä muutama viikko sitten oli, totesi Kangasalusta.

Jyp vahva alussa

Jyp aloitti ottelun vahvemmin ja saikin ensimmäisen erän avausmaalin. Samuli Ratinen nousi hyvin takatolpalle, jonne Oskari Kalajanniska tarjoili nappisyötön.

Jukurien avauserä sujui puolustaessa, tilanteet Eetu Laurikaisen vartioimalla Jypin maalilla olivat harvassa. Jyväskyläläisten karvaus toimi mainiosti, ja mikkeliläisten hyökkäys pysähtyi usein jo omalla siniviivalla.

Mikkeliläisten luistin liikkui hieman paremmin toisessa erässä ja sai luotua enemmän painetta myös jyväskyläläisten päätyyn. Maalipaikoissa se ei kuitenkaan näkynyt, sillä Laurikaiselle kirjattiin erässä vaivaiset kaksi torjuntaa.

Kotijoukkueen tasoitusmaali nähtiin vähäisistä maalipaikoista huolimatta. Tasoituksesta vastasi Mika Partanen, joka ampaisi kiekonriiston jälkeen läpiajoon ja viimeisteli varmasti.

Jukurit käytti paikkansa kolmannessa erässä. Mikko Mäenpää komennettiin jäähylle koukkaamisesta ja Jukurit osui ylivoimalla. Charles Saraultin veto livahti Laurikaisen torjunnasta maalin edustalla olleelle Miika Roineelle, joka siirsi kiekon maaliin.

Vesa Vuorela Julius Vähätalon laukaus lähietäisyydeltä viuhui maalin ylitse.

Hyvärisen jäähy kostautui

Jyp sai mahdollisuutensa tasoitukseen, kun Ville Hyvärinen istui kahden minuutin rangaistusta. Petrus Palmun rannelaukaus löysikin tiensä Jukurien maalinverkon perukoille.

— Johtoasemassa meillä rutiinin puute, pelataan huonosti johtoasematilanteet tällä hetkellä, mutta se ei selitä yksistään joukkueen tulosta, totesi Kangasalusta.

Jukurikapteeni Roinekin totesi, että joukkueen peli ei ole uomissaan. Loukkaantumisia tilanteesta ei kuitenkaan voi syyttää.

— Meidän pitäisi pystyä pelaamaan aktiivisemmin varsinkin täällä kotona. Pelistä puuttuu nyt raikkaus ja uskallus pelata. Pikkasen yritetään mennä helpon kautta ja ollaan vähän kantapäillä ja jokainen siirto tulee pikkaisen myöhässä. Virheitä tulee joka tapauksessa ollaan rohkeita tai ei. Tehdään ne mieluummin kuitenkin niin, että ollaan rohkeita, totesi Roine.

— Tietysti (Jesper) Piitulaisenkin mielellään kentällä näkisi, mutta meillä on laaja rosteri ja kaikilla on hyvä pelituntuma. Loukkaantumiset eivät saa vaikuttaa, silloin on uusien miesten aika ja paikka nousta esiin.