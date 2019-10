Jukurien Jakub Galvas pääsee pelaamaan Tshekin maajoukkueessa Karjala-turnauksessa

Jukurien puolustaja Jakub Galvas on valittu Tshekin maajoukkueeseen Suomessa pelattavaan Karjala-turnaukseen.

Galvas on aikaisemmin edustanut maajoukkuetta. Esimerkiki vuodenvaihteessa hän pelasi alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Tshekin väreissä.

Galvas on Chicago Blackhawksin kesän 2017 viidennen kierroksen varaus. Jukureissa hän on pelannut tällä kaudella tehoin 1+8. Vuonna 1999 syntynyt Galvas on Karjala-turnauksessa Tshekin maajoukkueen nuorin pelaaja.

Karjala-turnaus pelataan 7.—10. marraskuuta Helsingissä. Ruotsi ja Tshekki iskevät torstaina 7. marraskuuta yhteen Ruotsissa.