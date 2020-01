Pikkuviilauksia Jukurien pelitapaan — Marko Kauppinen rauhallisena ja luottavaisena ennen illan debyyttiä

Jukurien päävalmentajaksi maanantaina nimitetty Marko Kauppinen on ehtinyt valmistaa joukkuetta nyt viikon verran. Tänään edessä on ensimmäinen tositesti, kun Kuopion KalPa saapuu Mikkeliin. Joukkueet kohtaavat heti perään lauantaina Kuopiossa.

— Rauhallinen ja luottavainen olo, Kauppinen sanoo.

Debyyttihetkeä kasvattajaseuran päävalmentajana Kauppinen ei vielä osaa sen tarkemmin kuvata.

— 1001 pelin kokemus helpottaa toki asetelmaa, mihin on menossa, mutta varmasti jonkunlainen jännitys on. Kuinka isona sen kokee ja miltä se tuntuu, sitä ei vielä tiedä, pohtii Kauppinen.

Joukkueen ilmapiiriä Kauppinen kehuu hyväksi.

— Jäällä on hyvä tekemisen meininki. En ole nähnyt, että joukkue jännittäisi tai pelkäisi jotain.

Pieniä viilauksia

Kauppinen kertoo, että Jukurien pelaamiseen on ehditty tehdä pieniä pelitavallisia viilauksia. Huomiota on kiinnitetty muun muassa suorahyökkäysten vastaanottoon.

— Pikkujuttuja sinne tänne, että kaikille saadaan sama tieto. Meidän on oltava samassa veneessä ja ajatukseni on, että viisikko on tiivis koko ajan.

Loppukauden 23 peliin Kauppinen lähtee päivä kerrallaan. Tärkeintä on, että joukkue alkaisi jälleen voittaa pelejä.

— Seura on tässä sarjassa aika nuori ja haluamme näyttää, että tänne myös kuulumme. Viimeisen 15 pelin kuntopuntari ei näytä kovin hyvältä ja se kurssi on saatava kääntymään, linjaa Kauppinen.

Palaute perustuu faktoihin

Peliuransa kolme kautta sitten päättänyt Kauppinen on nähnyt valtavan valmennuskulttuurin muutoksen.

— Kaikki on muuttunut niistä ajoista, kun aloitin pelaamisen. Nuoria opetetaan koulussa eri tavalla ja se muuttaa myös valmentamista.

Tärkeintä Kauppisen mukaan on se, että pelaajille annettu palaute perustuu faktoihin.

— Pelaajien on itse ymmärrettävä annetun tiedon perusteella, ovatko he toteuttaneet asioita hyvin vai eivät. Joskus palautteessa on oltava kova, mutta sille on oltava perusteet.

KalPallakin on ollut vaikeaa

Jos Jukurien tilastot ovat kehnot, on vaikeaa ollut vierailijallakin. KalPa on hävinnyt neljä edellistä peliään.

— Taistelutta he eivät varmastikaan täällä pelaa, kun heidän valmentajansakin hyvin tunnen. KalPa pelaa aktiivista kiekkoa ja luistin liikkuu, Kauppinen luonnehtii.

Kauppinen ja nykyisin KalPaa valmentava Tommi Miettinen ehtivät pelata kilpipaidoissa yhtä aikaa parin kauden ajan.

Muutoksia kentällisiin

Jukurit pääsee viikonlopun tuplapeleihin lähes täydellä miehistöllä. Loukkaantuneena on vain puolustaja Jakub Galvas, ja lisäksi Jimi Jalonen kiekkoilee vuokralla SaiPassa. Paluun riveihin tekevät Nuorten MM-kisoissa pelanneet Mikko Kokkonen ja Kristian Tanus sekä Ässät-pelistä syrjässä ollut Henri Nikkanen.

Kentällisiin Kauppinen on tehnyt joukon muutoksia. Ainoastaan ykköskenttä jatkaa samalla ryhmityksellä.

Miika Roine ja Nikkanen pelaavat illalla Vadim Pereskokovin kanssa kakkoskentällisessä, josta Charles Sarault siirtyy kolmoskentälliseen ja Mārtiņš Dzierkals putoaa kokoonpanon ulkopuolelle.

Kolmoskentällisessä sentterin paikan ottaa Tanus, jolle tilaa tekevä Julius Vähätalo siirtyy neloskentälliseen Valtteri Hotakaisen tilalle.

Pakistossa Kokkonen ja Samuli Piipponen korvaavat Jalosen ja 7:nneksi puolustajaksi siirtyvän Ville Hyvärisen kolmoskentällisessä.

Maalissa aloittaa tuttuun tapaan Sami Rajaniemi.

Illan ottelun kokoonpanot

Jukurit

#15 Ville Leskinen - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#91 Mikko Kuukka - #61 Axel Rindell

#9 Miika Roine - #28 Henri Nikkanen - #72 Vadim Pereskokov

#43 Antti Jaatinen - #75 Aleksandr Jakovenko

#27 Mika Partanen - #19 Kristian Tanus - #57 Charles Sarault

#8 Mikko Kokkonen - #7 Samuli Piipponen

#25 Joonas Kalliola - #88 Julius Vähätalo - #33 Janne Ritamäki

7. puolustaja: #5 Ville Hyvärinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

KalPa

#41 Juuso Könönen - #14 Balasz Sebok - #81 Kai Kantola

#51 Ryan Wilson - #64 Jesse Graham

#10 Leevi Aaltonen - #61 Miikka Pitkänen - #13 Tuomas Vartiainen

#46 Jussi Timonen - #2 Otto Huttunen

#91 Janne Keränen - #71 Matti Järvinen - #20 Aleksi Klemetti

#26 Santeri Salmela - #39 Kim Nousiainen

#42 Tommi Jokinen - #15 Mikko Virtanen - #40 Mikko Nuutinen

13. hyökkääjä: #67 Julius Rantaeskola

#43 Samu Perhonen

(#37 Eero Kilpeläinen)