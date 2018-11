Kasari-illassa pitää osua ylivoimalla — Jukurien on parannettava paineen alla hyökkäämistään

Valtteri Hotakainen on kantanut päävastuun myös Jukurien koppimusiikista.

Kun lauantaina Kalevankankaalla soiva musiikki tehtiin, oli jääkiekon SM-liiga vielä amatöörisarja ja suomalainen jääkiekko raivasi tietään maailman huipulle. Leijonien ensimmäisten arvokisamitalien valmentaja Pentti Matikainen oli sittemmin hyvin tunnettu takatukastaan, joka on yksi 1980-luvun tunnusmerkkejä.

— Kyllähän tuntuma kasarimusiikkiin on vahva. Ne olivat herkkiä vuosia, kun näistä asioista alkoi jotain ymmärtää. 80-luvun stadionrock, kuten Queen ja Guns N’ Roses ovat olleet vahvoja suosikkeja, selvittää Jukurien valmentaja Juuso Hahl suhdettaan vuosikymmeneen.

Jos joku minua 80-lukuun yhdistää, niin se on juuri musiikki. — Valtteri Hotakainen

Sentteri Valtteri Hotakainen sen sijaan on syntynyt vuonna 1990.

— Jos joku minua 80-lukuun yhdistää, niin se on juuri musiikki. Queenia ja muita hittejä on kyllä tullut kuultua.

Hotakainen on kantanut päävastuun myös Jukurien koppimusiikista.

— Vähän sellaisella meiningillä mennään, että jokaiselle jotakin. Välillä musiikki on rappia, välillä raskaampaa, välillä suomalaista ja sitten seassa on jotain erikoisempaakin, jolla yritetään herätellä tunteita.

Kopissa on soinut muun muassa pesäpallon Superpesiksen tunnuskappale.

— Kyllä sen yllättävän moni tunnisti, Hotakainen sanoo.

Menneet ovat menneitä

Jukurit isännöi 1980-luvun teemapelissä Vaasan Sportia. Sport pääsee Savossa melkoiselle nostalgiareissulle, sillä perjantaina pelattu KalPa—Sport oli teemoitettu 70-luvulle.

Menneiden muistelusta ei ole apua, kun kiekko putoaa jäähän. Jukureilla on alla kehno vierasottelu SaiPaa vastaan.

— Kaksi erää olivat huonoja hyökkäyssuuntaan ja sitä on harjoituksissa joukkue nyt työstänyt. Sport puolustaa vähän eri asein kuin SaiPa. Erikoistilanteet on toki oltava hyvät, kuten aina, Juuso Hahl tuumii.

Ylivoima kaipaa hiomista

Jukurien ylivoimapeli kaipaa hiomista, sillä viimeisissä otteluissa onnistumiset ovat jääneet vähäisiksi. Lappeenrannassa Jukureilla oli sauma jopa ratkaista voitto itselleen ylivoimalla.

— Uusia koostumuksia on ylivoimalle luvassa. Olemme tiedostaneet sen, että ylivoimapeli on saatava tasaisemmaksi. Se ratkaisi meille alkukaudesta pelejä ja toimi ajoittain, mutta nyt suorittaminen on ollut epätasaista, Hahl tuumii.

Ylivoimaan terävyyttä tuonee sekin, että flunssaisena sivussa olleet sentteri Turo Asplund ja puolustaja Teemu Suhonen ovat pelikunnossa.

— Joukkue on terve ja köhät on köhitty pois. Sivussa olevan Janne Ritamäen toipuminen etenee aikataulussa, Hahl sanoo.

Sport mieluinen vastus

Sport on Hotakaiselle mieluinen vastustaja. Hotakaisen kasvattajaseuran Hermeksen ja Sportin väliset kohtaamiset ovat olleet kuumaverisiä vääntöjä, joissa rapatessa on välillä roiskunut.

— Muistan lapsuudesta kovat väännöt. Kokkolan halli oli silloin täynnä ja paikalla oli satoja vaasalaisia. Kentällä ja välillä katsomossakin oli tappeluita. Olivat tilastot mitkä tahansa, mutta niitä otteluita ei kumpikaan halunnut hävitä.

Vaasalaisten odotettiin jäävän sarjan häntäpäähän, eikä Sportin peli vielä harjoitusotteluissakaan säkenöinyt. Runkosarja on sujunut kuitenkin hyvin ja kotkapaidat ovat mukana taistelemassa jopa suorasta pudotuspelipaikasta.

— Hyvin he ovat pelanneet tällä kaudella, mutta Sportilla ei ole samanlaista rutiinia kuin esimerkiksi Kärpillä. Kun siihen pääsee iskemään ja hyökkäämään paljon, nousee epävarmuus puseroon. Sportia ei pidä päästää hurmostilaan, linjaa Hotakainen.

Pelicans-pelissä hieno tunnelma

SaiPaa vastaan Jukurien ongelma oli hyökkäyksiinlähdöissä.

— Paineen alta lähtemistä on työstetty. Se hankasi Lappeenrannassa. Kun sen saamme toimimaan, rullaa peli hyvin, sillä riistojen kautta hyökkäämisemme on ollut vahvaa koko kauden ajan, Juuso Hahl toteaa.

Hotakainen toivoo, että Kalevankankaan kotiyleisö löytäisi samanlaisen tunnelman kuin viikko sitten Pelicans-ottelussa.

— Lauantaina meni oikein kylmät väreet, kun eritoten fanipääty lauloi ja hyppi. Tunnelma oli mahtava. Siihen ehti kiinnittää paremmin huomion, kun istui itse kympin, naurahtaa Hotakainen.

Nelosketju tekee

töitä kahteen suuntaan

Jukurien nelosketjuna ovat tällä kaudella pelanneet Joonas Kalliola, Valtteri Hotakainen ja Nestori Lähde. Kolmikon yhteistyö alkoi natsata jo harjoituspeleissä.

— Uskallan väittää, että nelosketjumme on yksi liigan parhaita. Heidän äijämäinen puolustamisensa ja vahva kiekonhallinta hyökkäyspäässä imevät mehuja vastustajasta. Lisäksi jokainen pelaaja on kehittynyt alivoimalla, Jukurien valmentaja Juuso Hahl sanoo.

— Kiva tässä on ollut touhuta. Olemme samanhenkisiä kavereita ja puskemme toisiamme eteenpäin. On kiva pelata, kun kiekon päätyyn heittäessään tietää, että kaveri tekee varmasti kaikkensa pitääkseen sen meillä, Hotakainen kiittelee ketjukavereitaan.

Hotakaisen alkanut hyvin

Hotakainen on ottanut harppauksen eteenpäin pelaajana. Viime kausi oli Jypistä Jukureihin siirtyneelle Hotakaiselle hankala.

— Auttaa paljon, kun on saanut kesän treenata ja olla joukkueen kanssa, niin pääsee kunnolla porukkaan sisään. Itse koetan vain nauttia pelaamisesta. Kun ei mieti turhia ja vaan pelaa, niin jääkiekko on hienoimmillaan.

Viime kaudella kerran maalinteossa onnistunut Hotakainen on koonnut tällä kaudella 17 ottelussa tehot 2+3=5.

— Kun sarja alkoi, herpaantui peli ensimmäisissä otteluissa. Silloin homma meni liialliseksi miettimiseksi. Nyt olen koettanut päästä pois liiasta ajattelemista ja hypännyt vain kaukaloon pelaamaan.

Jukurit—Sport lauantaina kello 18.30 Mikkelin jäähallissa.