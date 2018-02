Pelaajaliikenne Jukureissa jatkuu — Kumpulainen loppukaudeksi Ketterään, Kestilä ja Vartiainen lainalle Kärpistä Janne Kumpulainen ehti pelata Jukureissa 15 liigaottelua. Vesa Vuorela Janne Kumpulainen siirtyi Jukureista Imatran Ketterään.

Laitahyökkääjä Janne Kumpulainen jättää Jukurit, ja pelaa loppukauden Mestiksessä Imatran Ketterässä. Kumpulainen on kevään ajan Ketterän sopimuspelaaja. Siirrosta tiedotti Imatran Ketterä verkkosivuillaan torstai-iltana.

Kumpulainen pelasi viime kaudella Jukureissa 31 liigaottelua tehopistein 4+7=11 ennen kauden päättänyttä loukkaantumista. Tällä kaudella Kumpulainen on pelannut 15 liigaottelua, mutta saanut enemmän vastuuta lainasiirroilla juurikin Ketterästä.

Imatralaisten riveissä Kumpulainen on pelannut 22 ottelua ja kerännyt niissä 6+11=17 tehopistettä. Mestikseen Kajaanin Hokin konkurssin myötä noussut Ketterä on pelannut hyvää kautta ja on Mestiksen runkosarjassa kolmantena.

Jukurien vahvuuteen puolestaan liittyy kaksi Oulun Kärppien pelaajaa helmikuun ajaksi. Hyökkääjät Aku Kestilä, 23 ja Tuomas Vartiainen, 21 siirtyvät lainalle Jukureihin.

Kestilä ja Vartiainen vilahtivat Jukurien pelaajalistassa SM-liigan sivuilla jo myöhään torstai-iltana. Lisäksi Kestilä oli merkitty Suomen jääkiekkoliiton sivuilla Jukurien pelaajaksi, ja Vartiaisen lainasiirto puolestaan kävi ilmi liiton siirtolistalta.

Kestilä on pelannut Kärpissä ja Pelicansissa yhteensä 19 liigaottelua tällä kaudella. Mestiksen Kokkolan Hermeksessä Kestilä on pelannut 22 ottelua tehopistein 9+15=24. Vartiainen on pelannut Kärpissä 12 liigaottelua ja Hermeksessä 18 ottelua Mestistä.

Mestis noudattaa kansainvälisen jääkiekkoliiton Iihf:n siirtotakarajaa, joka umpeutui torstaina keskiyöllä. SM-liigassa pelaajasiirtoja voi tehdä maaliskuun 1. päivään asti.

Juttua muokattu 16.2. kello 10.08: lisätty tietoa Aku Kestilän ja Tuomas Vartiaisen siirroista.