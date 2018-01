Squashin Finnish Open käynnistyy Mikkelissä — Saako Olli Tuominen muista suomalaisista seuraa? Suomalaisilla kova urakka edessä karsintakierroksilla. Vesa Vuorela Olli Tuominen voittanut Savcor Finnish Openin viidesti. 2013 hän kukisti loppuottelussa Egyptin Karim Abdel Gawadin.

Suomalaispelaajat Miko Äijänen, Ville Karsikas, Samuli Niskala, Atte Stengård, Jaakko Vähämaa ja Joel Jalovaara aloittavat tänään tiistaina urakkansa squashin miesten ammattilaisturnauksen Savcor Finnish Openin karsinnoissa.

Vahvimmilla heistä jatkoon ja pääsarjaan on Äijänen, joka avaa pelit Mikkelin Sport Forumissa kohtaamalla seurakaverinsa Karsikkaan. Äijänen, 20, on karsintojen ykkössijoitettu.

Viime vuonna Mikkelin turnauksen voittaneen Jami Äijäsen pikkuveli oli ennen nousuaan yleiseen sarjaan Euroopan parhaimpia ikäluokassaan ja on selkeä suosikki otteluparissa.

— Miko on meidän tulevaisuuden squashtoivoja. Uskon, että hän etenee pääsarjaan, ennakoi Erno Teitti kisat järjestävästä seurasta Mikkelin Squashista.

Ammattilaisten (PSA:n) rankingissa Äijänen on sijalla 157.

Muut suomalaiset haastajina

Muissa maanantaina julkaistuissa pareissa suomalaiset ovat haastajina. Nuorista pelaajista Niskala kohtaa britti Matthew Broadberryn (3), Stengård sveitsiläisen Roman Allinckxin (6) ja pikahälytyksellä maanantaina kutsun kisaan saanut Jalovaara britti Miles Jenkinsin (2). Kokeneemman Vähämaan vastus on itävaltalainen Jakob Dirnberger.

Teitin arvio on, että arpa suomalaisten kohdalla on kova. Jo paikka karsintojen toiselle kierrokselle vaatii todellista venymistä Vähämaata lukuunottamatta.

— Vähämaan matsi on ympäripyöreä, sanoo Teitti.

Pääsarjaan karsinnoista etenee neljä parasta pelaajaa keskiviikon toisen karsintakierroksen jälkeen. Kenet he saavat vastaan, se arvotaan.



Voittoa pedataan Tuomiselle

Pääsarjaan suomalaisista ovat paikan saaneet Olli Tuominen, Jami Äijänen ja villillä kortilla Matias Tuomi.

Turnauksen ykkössijoitettu on Tuominen, joka saa vastaansa ensimmäisellä kierroksella yhden karsinnat läpäisseistä pelaajista.

Ammattilaisten rankingissa 47:nneksi sijoitetun Tuomisen osanotto on lottovoitto mikkeliläisille.

— Olin Olliin useita kertoja yhteydessä, mutta en oikein uskonut, että hän pelaisi meillä. Hänellä on tähän aikaan paljon kisoja. Olli palasi juuri Yhdysvalloista ja matkaa meiltä Swedish Openiin.

— Oli yllätys, että hän sai mahdutettua kisamme omaan kalenteriinsa, kertoo Teitti.

— Ollin valinnassa painoi varmaan paljon se, että on menestynyt täällä ja että hänellä on muutenkin hyviä muistoja Mikkelistä.

38-vuotias Tuominen on voittanut Mikkelin turnauksen viisi kertaa, vuosina 2008, 2009, 2010, 2012 ja 2013.

— Nuoret haastajat tulevat pistämään Ollin tiukoille, vaikka heidän rankinginsa ei sitä kerro. Mutta kyllä turnaus pitäisi olla Ollin heiniä, arvioi Teitti.

Kotiyleisön tukea tarvitaan

Matias Tuomen ja Jami Äijäsen tie on kivikkoisempi. Tuomi kohtaa Jaymie Haycocksin. Englantilainen on parhaimmillaan ollut rankingissa viidenkymmenen tuntumassa ja on edelleenkin 83:s. Taso Britteinsaarilla on sitä luokkaan muutoinkin, että Tuomi saa pelata todella hyvin voittaakseen.

Myös Jami Äijänen kohtaa englantilaispelurin, Charlie Leen. Äijäsen ranking on 140 ja Leen 113.

— Kotiyleisön tuella matsi on sellainen 50–50, sanoo Teitti.

Turnaus pelataan nyt 28:nnen kerran. Sen palkintoarvo on kohonnut 10 000 dollariin, josta voittaja kuittaa noin viidenneksen, 2 000 dollaria.

Karsinnat käynnistävät kello 14. Sport Forumissa.

Loppuottelu pelataan sunnuntaina.