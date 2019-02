Mikkelin Pallo-Kissat solmi kolme uutta sopimusta — Japanilainen Keito Tonami on ollut pelimies ensi hetkistä alkaen

Lisää uusi pelaajasopimuksia on luvassa lähiaikoina.

Jalkapallon Kakkosessa pelaava Mikkelin Pallo-Kissat on tehnyt kolme uutta pelaajasopimusta. Mikkeliläisten riveissä ensi kaudella pelaavat Keito Tonami, Nelson Appiah ja Mehdi Mohammadi.

Kaikkien sopimukset ovat yksivuotisia.

Tiesin, että Tonami laadukas pelaaja, mutta hän on parantanut pelaamistaan koko ajan. — Janne Moilanen

Sopimuksia MiPK:lla on nyt koossa 14. Neuvotteluja Pallo-Kissat käy parhaillaan kolmen muun pelaajan kanssa, jotka voivat ratketa hyvin pian.

Nelson Appiah siirtyy Jiposta ja Mehdi Mohammadi edusti Savilahden Urheilijoita muutamassa ottelussa viime kaudella. 28-vuotias japanilainen Keito Tonami on aiemmin pelannut Euroopassa Itävallassa ja Montenegrossa 2010-luvun puolivälissä.

Tonamia voi peluuttaa monella paikalla

23-vuotias ghanalainen Appiah on laitahyökkääjä, Mohammadi viihtyy kärjessä niin ysin kuin kympin paikalla ja Tonami pystyy pelaamaan laitapuolustajana, laitahyökkääjänä ja keskikentän pohjalla.

— Olen hyvin tyytyväinen, että saimme kaikki heidät, kertoo MiPK:n päävalmentaja Janne Moilanen.

— Keito ja Nelson ovat parantaneet koko ajan otteitaan.

— Myös Mehdi pelasi hyvän ottelun JJK:ta vastaan ja teki maalinkin.

— Harvinaista siirroissa on vielä se, että saimme Nelsonin ja Mehdin vielä Mikkelistä.

Tonamin siirrossa onneakin mukana

Tonamin Pallo-Kissoille välitti sama agentti, jonka kautta tulivat aiemmin Sani Tahir ja Gerald Ben.

— Laitoimme agentille tietoa siitä, mitä haluamme ja saimme etsimämme. Älyttömän positiivinen yllätys, sanoo Moilanen.

— Hän oli menossa Ruotsiin pelaamaan, mutta siellä vaihtui ilmeisesti valmentaja ja hän vapautui meille

— Hän on ollut huippuammattilainen ensimmäisestä minuutista lähtien. Todellinen nöyrä kaveri.

— Tiesin, että hän laadukas pelaaja, mutta hän on parantanut pelaamistaan koko ajan, iloitsee Moilanen.

— Hän on vasenjalkainen, laittaa pitkiä syöttöjä paikaltaankin ja laukoo hyvin, kuvaa Moilanen Tonamia.

Lisää sopimuksia lähiaikoina?

Lisääkin uusia pelaajia on tulossa Punapaitojen riveihin lähiaikoina. Parin pelaajan kanssa asioista on jo sovittu suullisesti. Kun nimiä papereissa ei vielä ole, ei Moilanen voi kertoa ketkä ovat kyseessä. Sen verran Moilanen kuitenkin paljastaa, että kyse on pelimiehistä.

Viime kauden pelaajista Moilanen olisi halunnut pitää riveissään Victorin. Brassi tehnee kuitenkin sopimuksen Klubi 04:n kanssa.

Viime kaudella loukkaantunut Antti Voutilainen on jo käväissyt treeneissä. Hänen jatkostaan Moilanen arvelee päätettävän maaliskuussa.

Myös Martin Stamboliyskin jatko on arvoitus, sillä hänen nilkkansa operoitiin vast´ ikään.

Nilkkavammaa potee myös Calvin Damm. Hänen Moilanen ennakoi olevan sivussa vielä 2–3 viikkoa.

— Jos nyt vireillä olevat sopimukset varmistuvat, meidän ei tarvitse turvautua ulkomaalaispelaajiin, kertoo Moilanen.

— Budjetissa on vielä pikkaisen varaan niidenkin jälkeen, sanoo Moilanen ja miettii, josko viimeiset pelimerkit käytettäisiin vasta heinäkuussa.

— Siltä varalta, jos tuolloin olisi tarvetta.