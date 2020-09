Jukureilla on ensimmäistä kertaa historiassaan kolme juniorijoukkuetta pääsarjatasolla.

Jääkiekon nuorten sarjakausi pääsee vauhtiin kuluvana viikonloppuna. Mikkeliläisittäin kausi on historiallinen. Ensimmäistä kertaa Jukureilla pelaa kolme joukkuetta pääsarjatasolla.

Jukurien U20-nuoret aloittivat perjantaina viidennen kautensa SM-liigan alkusarjassa. Lauantaina jäälle luistelevat U16-nuoret SM-alkusarjassa ja sunnuntaina B-nuoret omassa SM-alkusarjassaan.

U18-nuoret nousivat pääsarjatasolle pelaamalla, vaikka sarja jäikin keskeytyi koronapandemian takia. Sarjapaikkansa Jukurit oli varmistanut jo sitä ennen.

U16-nuorten SM-alkusarjaan Jukurit pääsi villillä kortilla, hakuprosessin kautta, täytettyään Jääkiekkoliiton laatukriteerit.

Pitkän työn tulos

Jukurien U18-nuoria valmentava Juho Nykänen ja U16-nuorten käskyttäjä Jussi Hyvärinen näkevät nykytilanteen olevan pitkällisen työn tulosta.

– Pelasin itse vuonna 2007 A-nuorissa täällä hallissa ja siitä on paljon muuttunut, ympäristökin, kertoo SaPKon A-nuorten Mestis-joukkueeen valmentajan tontilta Jukureihin siirtynyt Nykänen.

Hän näkee Jukurien toiminnan muuttuneen ammattilaisemmaksi ja tavoitteiden nousseen sitä mukaa.

– Töitä on tehty ja töitä on edessä tuplamäärä.

Yli kymmenen vuotta valmentajana ollut Hyvärinen kokee asiat samoin.

– Olin välillä pois. On hieno nähdä, mitä täällä on tehty. Kaikki motivoi meitä työntekijöitäkin, sanoo toisen vuotensa U16-nuorten luotsina aloittava Hyvärinen.

Erilaiset lähtökohdat

U18- ja U16-nuorten lähtökohdat kauteen ovat erilaiset. Siinä, missä Hyvärisen nuorempi pelaajisto on säilynyt lähes entisellään, on Nykäsen ryhmä kokenut paljon muutoksia U18:n vanhemman ikäluokan siirryttyä U20-nuoriin.

Harjoituspelit ovat sujuneet nousujohteisesti loppua kohden. — Juho Nykänen

Pääsääntöisesti U18 koostuu mikkeliläispelaajista kuten U16:kin. Ulkomaalaispelaajia joukkueessa on kaksi, tshekki Samuel Chrenka ja slovenialainen Luka Vodlan.

U16:n ainoa ulkomaalainen on tshekki Antonin Scafari.

Tarjolla B-nuoriin olisi ollut peräti puolentoista sataa pelaajaa.

– Tryoutille suomalaisia oli tarjolla 77 ja ulkomaalaisia saman verran, kertoo Nykänen.

U18:llä ringissä 24 kenttäpelaajaa ja 3 maalivahtia. U16:n koostumus on 23 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia.

– Riittävä määrä. Pelaajia on oltava tuo määrä, jotta kuorma kestää. Kuukaudessa on aina poissa keskimäärin kaksi ja puoli pelaajaa, laskee Nykänen.

Myös Hyvärinen luottaa siihen, että kausi viedään läpi pienemmällä paketilla. Suurempia takaiskuja se ei kuitenkaan kestä.

– Peluuttamisrotaatio on meillä erilainen kuin U20:ssa ja U18:ssä, perustelee Hyvärinen.

Jäille myöhään

Kauteen ryhmät ovat valmistautuneet joukkueena kesäkuun alusta alkaen. Koronakevään pelaajat harjoittelivat omatoimisesti ja tekivät sen valmentajien mukaan hyvin. Jäälle Mikkelissä päästiin vasta heinäkuun 24. päivä.

– Meille ainoa haaste on ollut jääaika. Vastustajat pääsivät jäälle jo ensimmäinen päivä kesäkuuta, kertoo Hyvärinen.

– Me olemme panostaneet peruskestävyyteen, mutta mikä on lopputulema, miettii Hyvärinen.

– Meillä valmistautuminen on ollut aika rikkonaista. Olemme olleet tarkkoja koronan takia. Jos nokka on vuotanut, se on tietänyt, ettei harjoituksiin ole ollut tulemista, kertoo Nykänen.

Ryhmähenki joukkueessa on valtavan hieno. — Jussi Hyvärinen

– Harjoituspelit ovat sujuneet nousujohteisesti loppua kohden. Olemme päässeet kiinni niissä omaan tekemiseemme.

Tiivis pelitahti

SM-alkusarjoissa ottelutahti tulee olemaan tiivis, kaksi peliä viikossa. U18-nuorten 18 joukkuetta pelaavat 30 ottelua joulukuun puoleen väliin mennessä ja viikkoa aikaisemmin alkusarjansa päättävät U16-juniorien 10 joukkuetta 26 peliä.

Alkusarjojen jälkeen kumpikin ikäryhmä pelaa ylemmät ja alemmat loppusarjat.

U18-nuorissa ennakkoon kovimpia ryhmiä lienevät pääkaupunkiseudun seurat, Oulun Kärpät ja Lappeenrannan SaiPa ja U16-junioreissa Jokerit ja K-Espoo.

Jukurit luistelee kauteen maltillisin tavoittein.

– Me lähdemme sarjaan haastajina. Meillä ei ole kokemuksia SM-sarjasta. Olemme kuitenkin vahvoja haastajia, sanoo Nykänen.

– Olemme tinkimättömiä työmiehiä. Ei niin taitava joukkue, mutta kova sellainen, luonnehtii Nykänen ryhmäänsä.

Hyvärisen mietteet ovat samansuuntaiset. Hän luottaa siihen, että se henki, mikä joukkueessa vallitsee, näkyy taisteluna kentällä ja tuo toivotun tuloksen.

– Oma realistinen tavoitteeni on, että säilytämme sarjapaikan.

– Ryhmähenki joukkueessa on valtavan hieno. Se oli syy, miksi lähdin tätä joukkuetta valmentamaan.

U18-nuoret kohtaavat avauksessaan Pelicansin sunnuntaina Kalevankankaalla.

U16-juniorit matkaavat lauantaina KalPan vieraaksi Kuopioon ja sunnuntaina Lahteen Pelicansin vastustajaksi.

Juttua muokattu 4.9.2020 klo 19.50: korjattu juniorien ikäluokkamääritelmät jääkiekkoliiton nykyisen standardin mukaiseksi.