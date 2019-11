Jessica Kähärä valittiin yhdeksän muun urheilijan kanssa Supertalentti-ryhmään — "Tavoitteena on varmistaa edellytykset kansainväliselle läpimurrolle"

Suomen Urheiluliitto (SUL) on valinnut kymmenen urheilijaa Supertalentti-ryhmään osana huippu-urheiluvalmennuksen tehostamista. Yksi ryhmään valituista urheilijoista on Mikkelin Kilpa-Veikkojen Jessica Kähärä. Kähärän vahvoja lajeja ovat kolmiloikka ja korkeushyppy.

Ryhmään pääsivät lisäksi keihäänheittäjä Oliver Helander, seitsenottelija Maria Huntington, korkeushyppääjä Ella Junnila, moukarinheittäjä Aaron Kangas, pituushyppääjä Taika Koilahti, keihäänheittäjä Anni-Linnea Alanen, kestävyysjuoksija Nathalie Blomqvist, keihäänheittäjä Topias Laine ja moniottelija Saga Vanninen.

– Supertalentti on valmennuksen tehostamisryhmä. Sen tavoitteena on varmistaa edellytykset kansainväliselle läpimurrolle, Suomen Urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola kertoo tiedotteessa.

— Koko ryhmän osalta puhutaan tuesta, joka voi vuositasolla nousta kuusinumeroiseen lukuun. Jokainen valituista urheilijoista kuuluu myös SUL:n Team Finland-, EM- tai nuorten EM-valmennusryhmään, Niemi-Nikkola sanoo.

— Supertalentti-ryhmän kautta vahvistamme ryhmään valittujen urheilijoiden mahdollisuutta tavoitella Euroopan ja maailman kärkeä, sanoo SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto.

Tukea tarpeiden mukaan

Supertalentti-ryhmässä ei jaeta tiettyjä tukisummia vaan tuki räätälöidään jokaisen urheilija-valmentajaparin kanssa erikseen. Se voi kohdistua valmennukseen, sen tukitoimiin, leiritykseen tai valmentajan toimintaedellytysten parantamiseen.

— Tuen tarve määritellään erikseen keskusteluissa urheilija-valmentajaparien kanssa, Niemi-Nikkola sanoo.

Niemi-Nikkolan mukaan tuki vaihtelee jo yksin sen takia, että Supertalentti-ryhmässä on eri-ikäisiä ja -tasoisia urheilijoita.

— Kuten nimilistasta näkee, puolet ryhmästä on urheilijoita, jotka ovat jo näyttäneet kykynsä kilpailla aikuisten kansainvälisellä tasolla, ja sitten on nuoria, joilla siihen on hyvät edellytykset tulevaisuudessa.

— Ryhmää valitessa katsottiin, onko urheilijalla turvallinen valmennusarki, jossa voi kehittyä, eli ovatko lähivalmennus ja olosuhteet kunnossa. Samalla punnittiin millaista erityislahjakkuutta urheilijalla on, Niemi-Nikkola sanoo.

Kolmen vuoden konsepti

Niemi-Nikkolan mukaan Supertalentti-valinnat tehtiin puhtaasti harkinnan pohjalta.

— Koska kyseessä on valmennuksen tehostamisryhmä, sen valintaperusteet erosivat liiton muiden ryhmien valinnasta. Tämä valinta oli puhtaasti harkintapohjainen, kun liiton varsinaisten valmennusryhmien valintaperusteet ovat puhtaasti tulosperusteisia, Niemi-Nikkola sanoo.

Supertalentti-ryhmän tuki lähtee Niemi-Nikkolan mukaan kolmen vuoden periaatteesta, mutta tilannetta tarkistetaan vuosittain.

— Nyt alkaneen harjoitusvuoden aikana tarkoitus on hioa konseptista mahdollisimman toimiva. Ryhmän kokoonpanoa ja tuen taso tarkistetaan vuosittain, Niemi-Nikkola sanoo.

Kaikkiaan SUL valitsi kauden 2020 valmennusryhmiin yli 80 urheilijaa.

Suomen Urheiluliiton valmennusryhmät 2020:

Supertalentti: Nathalie Blomqvist IK Falken (Caroline Smedberg), Ella Junnila Tampereen Pyrintö (Jouko Kilpi, Mikko Rummukainen), Jessica Kähärä Mikkelin Kilpa-Veikot (Vesa Rantanen), Taika Koilahti Turun Weikot (Tanja Nirkkonen), Anni-Linnea Alanen Vaasan Vasama (Mikaela Ingberg), Oliver Helander IF Raseborg (Glenn Lignell), Aaron Kangas Kankaanpään seudun Leisku (Jarmo Kangas), Topias Laine Helsingin Kisa-Veikot (Yki Laine, Urheilulukion HAA -ohjelma), Maria Huntington Tampereen Pyrintö (Matti Liimatainen), Saga Vanninen Tampereen Pyrintö (Matti Liimatainen).

Team Finland: Reetta Hurske Tampereen Pyrintö (Marjukka Suihko), Annimari Korte HIFK (Rafael Blanquer), Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat (Petteri Jouste), Anne-Mari Hyryläinen Nagu Idrottsförening (Simo Wannas), Topi Raitanen Helsingin Kisa-Veikot (Janne Ukonmaanaho), Ella Junnila Tampereen Pyrintö (Jouko Kilpi, Mikko Rummukainen), Simo Lipsanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet (Petri Ruotsalainen), Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy (Tuomas Sallinen), Lassi Etelätalo Joensuun Kataja (Leo Pusa), Oliver Helander IF Raseborg ( Glenn Lignell), Antti Ruuskanen Pielaveden Sampo (Jyrki Blom), Maria Huntington Tampereen Pyrintö (Matti Liimatainen), Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet (Valentin Kononen), Leo-Pekka Tähti Porin Tarmo (Juha Flinck), Toni Piispanen Espoon Tapiot (Jari Nordblom), Henry Manni Länsi-Uudenmaan Urheilijat (Juha Heinänen ja Jukka Kesälä), Amanda Kotaja Vampulan Urheilijat (Jussi-Pekka Kurtti), Marjaana Heikkinen Siilinjärven Ponnistus (Kimmo Kinnunen).

EM-ryhmä: Matilda Bogdanoff HIFK (Anne Suoranta), Lotta Harala Tampereen Pyrintö (Matti Liimatainen), Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat (Laurent Meuwly), Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat (Antti Haapakoski), Oskari Mörö Esbo IF (Petra Stenman), 4x100 metriä miehet (Petteri Jouste), 4 x 100 m:n naiset (Hannu Hämäläinen), Sara Kuivisto Borgå Akilles (Ari Suhonen), Janica Rauma Forssan Salama, Camilla Richardsson Vasa IS (Jukka Keskisalo), Arttu Vattulainen Joensuun Kataja (Tuomo Lehtinen), Tommi Holttinen Someron Esa (Jari Holttinen), Urho Kujanpää Tampereen Pyrintö (Raimo Eskola), Wilma Murto Salon Vilpas (Jarno Koivunen), Tomas Wecksten Karhulan Urheilijat (Steve Rippon, Mikko Wecksten), Senni Salminen Imatran Urheilijat (Matti Mononen), Kristian Bäck Vasa IS (Frank Attoh), Taika Koilahti Turun Weikot (Tanja Nirkkonen), Roni Ollikainen Helsingin Kisa-Veikot (Harri Laiho), Kristian Pulli Kaipolan Vire (Seppo Pulli), Tuomas Kaukolahti Kenttäurheilijat -58 (Pekka Kelonurmi), Jessica Kähärä Mikkelin Kilpa-Veikot (Vesa Rantanen, Juha Isolehto), Arttu Kangas Kankaanpään seudun Leisku (Mika Halvari), Aleksi Jaakkola Vehmaisten Urheilijat (Harri Huhtala), Aaron Kangas Kankaanpään seudun Leisku (Jarmo Kangas), Henri Liipola Someron Esa (Kari Pihkanen), Krista Tervo Karhulan Katajaiset (Jukka Vihtonen), Toni Kuusela Kuortaneen Kunto (Petteri Piironen), Miia Sillman Tampereen Pyrintö (Mika Vakkuri), Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas (Valentin Kononen), Tiia Kuikka Lappeenrannan Urheilu-Miehet (Keijo Kosonen, Jani Lehtinen), Aleksi Ojala Urjalan Urheilijat (Veli-Matti Ranta), Petteri Peitso Seinäjoen Seudun Urheilijat (Matti Sadeharju), Ronja Pahaoja Helsingin Kisa-Veikot, Tuomas Manni Länsi-Uudenmaan Urheilijat.

Nuorten EM-ryhmä: Oskari Lehtonen Nurmijärven Yleisurheilu (Vesa Sjöstedt), Samuel Purola Oulun Pyrintö (Mika Purola), Viivi Lehikoinen HIFK (Jussi Ihamäki), Nea Mattila HIFK (Mervi Brandenburg), Nathalie Blomqvist IK Falken (Caroline Smedberg), Moona Korkealaakso Lappeenrannan Urheilu-Miehet (Jarmo Viskari), Astrid Snäll Forssan Salama (Ari Ketola), Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet (Jarmo Viskari), Saga Andersson Esbo IF (Björn Andersson), Elina Lampela Oulun Pyrintö (Steve Rippon), Elina Kakko Perttelin Peikot (Tiina Kakko), Nea Lento Tampereen Pyrintö (Teemu Ylilauri, Tomi Lento), Laura Ollikainen Varkauden Kenttä-Veikot (Jukka Ollikainen, Eero Ahola Porin Yleisurheilu (Jarkko Ahola), Arttu Korkeasalo Lielahden Kipinä (Kari Korkeasalo), Eveliina Rouvali Kuopion Reipas (Juhani Nykänen), Helena Leveelahti Virtain Urheilijat (Anssi Mäkinen), Roope Auvinen Sjundeå IF (Tommy Söderholm), Sara Killinen Lapuan Virkiä (Ilari Huttula), Anni-Linnea Alanen Vaasan Vasama (Mikaela Ingberg), Topias Laine Helsingin Kisa-Veikot (Yki Laine, Urheilulukion HAA -ohjelma), Suvi Kemppainen Kajaanin Kipinä (Teuvo Kemppainen), Toni Keränen Limingan Niittomiehet (Hannu Kangas), Elina Kinnunen Uudenkaupungin Kenttäkarhut (Tuomas Laaksonen), Teemu Narvi Kankaanpään seudun Leisku (Petteri Piironen), Vivian Suominen HIFK (Ilpo Hanhisalo), Julia Valtanen Rauman Urheilijat (Keijo ja Eero Kylänpää), Roosa Ylönen Äänekosken Urheilijat (Kimmo Kinnunen), Saga Vanninen Tampereen Pyrintö (Matti Liimatainen), Enni Nurmi Espoon Tapiot (Jani Lehtinen).