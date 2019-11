Mikkelin Hiihtäjät herättelee Harrin hiihtoa henkiin — Kalevankankaan mahdollisuuksia pitäisi myös hyödyntää hiihdossa enemmän

Vetovastuu Mikkelin Hiihtäjissä on siirtynyt Heikki Häkkiseltä Juha Vuorelle. Vuori on ollut seuran puheenjohtajana kuukaudet päivät ja kuulostellut kentän ajatuksia. Toimintaan Vuori on tyytyväinen, eikä mihinkään radikaaleihin toimenpiteisiin ole tarvetta.

— Töitä on tehty hyvin, mutta totta kai pitää katsoa tulevaisuuteenkin, sanoo vuoden pestin lokakuun lopulla ottanut Vuori.

— Jossain vaiheessa toiveenani on päästä kuuntelemaan nuoria. Heidän toiveitaan ja tahtotilaansa, kertoo Vuori ja painottaa seuran tulevaisuuden olevan nuorissa.

— Meidän pitää kasvattaa hiihtäjiä omista nuorista ja tukea heitä.

— Meillä on hyvä naisten viestijoukkue ja muutama hyvä yksilöurheilija, sanoo Vuori ja nostaa esiin päällimmäisinä Vili Hämäläisen ja Jasmin Kähärän nimet.

Talkoolaiset kaikki kaikessa

Mikkelin Hiihtäjissä tiedostetaan myös realiteetit. Talous on tasapainossa, velkaa on vain vähän, mutta toimeen on tultava kuitenkin niukin varoin. Siksi suuriin satsauksiin ei ainakaan tällä hetkellä ole varaa.

Varmuudella talven kilpailukalenterissa ovat maastohiihdossa Porrassalmen hiihdot ja Savonia-hiihto. Porrassalmen hiihdot järjestetään 81. kerran joulukuun 7. päivä Rantakylän ensilumenladulla ja 37:s Savonia yksipäiväisenä helmikuun 15. päivä.

Ampumahiihdossa kalenterissa ovat kansalliset pikakilpailut ja viestit helmikuun 23. päivä Kyrönpellon ampumahiihtostadionilla.

Jo nämä tapahtumat tarvitsevat paljon talkoovoimaa, joka on elinehto Hiihtäjille. Talkoolaisia seuralla on, mutta heitä ei ole koskaan liikaa.

— Talkoolaisilla on ratkaiseva merkitys toiminallemme, sanoo Vuori ja toivoo mukaan nuoria ja aktiivisia talkoolaisia.

Puistohiihto Urheilupuistoon

Tulevaisuutta Vuori on pohdiskellut omassa mielessään ja joitakin ideoita on jo olemassa. Hän haluaisi palauttaa Harrin hiihdon Urheilupuistoon ja järjestää toritapahtuman.

Harrin hiihdon alustava ajankohta olisi maaliskuun 7. päivä. Se, toteutuuko tapahtuma tulevana, on vielä monen asian summa.

— Mahdotonta se ei ole, jos yhteistyökumppaneita ja talkoohenkeä löytyy, arvioi Vuori.

Ensi alkuun Harrin hiihto voisi olla pienimuotoisempi. Kun organisaatio on saatu ajettua sisään, voitaisiin seuraavalla kerralla houkutella mukaan nimekkäitäkin hiihtäjiä.

Mikkelin toritapahtuma järjestettäisiin sekin ennen lumien sulamista. Sen ohjelmaan Vuori on kaavaillut leikkimielistä lasten hiihtokilpailua, suksien voitelun opastusta ja muutakin lajiin liittyvää neuvontaa.

Lumi- ja rullasuksilatu Kalevankankaalle

Pidemmällä tähtäimellä Vuoren katseet kohdistuvat Kalevankankaalle ja sinne suunnitellulle lumi- ja rullasuksiladulle. Kustannusarvioltaan 250 000 euron hanke on Mikkelin kaupungin taloussuunnitelmassa merkitty vuodelle 2023.

— Haluan avata keskustelun asiasta hiihtäjiä kuuntelemalla.

— Kalevankankaan mahdollisuudet pitäisi hyödyntää. Fasiliteetit ovat jo olemassa, kertoo Vuori samalla kun kokoomukselaisena kaupunginvaltuutettuna tiedostaa Mikkelin kaupungin vaikean taloustilanteen ja sen asettamat paineet urheilurakentamiselle.