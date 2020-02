Saako Vaakuna-ralli uuden voittajan?

Järjestyksessään 17:nnen SM Vaakuna-rallin voittajaluettelossa komeilee seitsemän eri kuljettajan nimi. Perjantaina alkavan rallin kunniagalleriaan voi kuitenkin hyvin tulla uusi nimi. Ilmoittautuneista kuljettajista vain Juha Salo on aiemmin pystynyt voittamaan yleiskilpailun Mikkelissä. Sen Salo on tehnyt peräti viisi kertaa. Lähemmäs Saloa on päässyt Jari Ketomaa neljällä peräkkäisellä voitolla vuosina 2007–2010.