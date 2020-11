Kotiradan Runaway Nina oli Mikkelin ravikauden päätösravien vakuuttava voittaja

Mikkelin ravien Toto4-avauskohteessa kotiradan Jani Ruotsalainen ohjasti voittoon valmentamansa Long Leg Lizzyn ajalla 1.16,6. Voitto oli tammalle tämän vuoden ensimmäinen, vaikka se onkin uransa aikana saapunut voittajaesittelyyn jo kymmenen kertaa.

– Hevonen on ollut hyvänoloinen. Edellisen startin epäonnistuminen Kouvolassa meni minun piikkiin. Pruuvasin liikaa ennen lähtöä, minkä takia tamma kuumeni ja laukkasi. Tänään lähtö meni hyvin ja päästiin juoksemaan toisen takana. Keulassa juokseminen ei ole tälle se paras paikka.

– Maalisuoralla saatiin kiritilaa ja tamma tuli hyvin maaliin. Minusta tärkeintä onkin, että hevonen tulee aina hyvin maaliin asti, oli juoksupaikka mikä tahansa, totesi Jani Ruotsalainen.

Kakkoskohteessa Raviliiga SaiPan omistama tamma Royal Date otti toisen peräkkäisen voittonsa valmentajansa Olavi Nisosen ohjastamana tuloksella 1.16,7. Joulukuun lopussa parivaljakon tiet voivat erota, sillä myös Royal Date myydään raviliigaehtojen mukaisesti huutokaupassa.

– Mielellään Royal Daten kanssa jatkaisi tätä hommaa, varsinkin tällaisen esityksen jälkeen. Tamma on ollut kotonakin todella hyväntuntuinen. On vaikea ennustaa, mihin Royal Daten hinta nousee huutokaupassa, sen verran rikkonaista on meno välillä ollut tammaa vaivanneen jalan takia. Työteliästä tämä on ollut, kuten SaiPalla tuolla kaukalossakin, naurahti Olavi Nisonen.

Runway Nina oli luottamuksen arvoinen

Toto4-kolmoskohteessa lähdön ylivoimainen suosikki Runaway Nina juoksi helppoon voittoon ajalla 1.15,8. Tamman valmentaja on mäntyharjulainen Liisa Pappinen ja sen kasvattaja Mikko Lantta on samasta pitäjästä. Neljävuotias Runaway Nina kilpaili ensimmäisen kerran viime heinäkuussa. Sen uran 12 kilpailua ovat tuoneet viisi voittoa ja kolme kakkossijaa, joten lahjakkaasta hevosesta on kyse.

– Tänään meno oli helppoa ja tammalle jäi paljon varaakin. Jälleen juostiin johtavan rinnalla, mutta se on tälle hevoselle hyvä paikka ja se on tehnyt siitä aina hyviä juoksuja. Runaway Ninalla on sen verran luonnettakin, että siitä voi kehittyä vielä vaikka kuinka hyvä juoksija, kehui Esa Holopainen vakioajokkiaan lähdön jälkeen.

Toto4-päätöskohde päättyi Olavi Nisosen valmentaman ja ohjastaman Sand Of Holmön voittoon raskaimman kautta. Seitsemän vuotias tamma lähti kierros ennen maalia hakemaan paikkaa johtavan rinnalta, mutta se ei ollut tarjolla. Niinpä kirikierros tultiin kolmen rinnan ja parhaimmasta ei jäänyt epäselvyyttä, kun Sand Of Holmö noteerasi voittotuloksen 1.15,9ake.

– Oli tämä karmea juoksu. Viimeisessä kurvissa etenimme vahvasti keulaan ja siitä tamma kesti sisukkaasti voittoon asti. Itse alkoi harmittaa juoksunkulku, mutta nyt helpottaa jo. Tallin hevoset ovat kulkeneet hyvin, mutta on tässä töitäkin tehty, tuumasi ravien tuplavoittaja Olavi Nisonen.

Perttuselle kolme tolppaa

Iltapäivän rahakkaimpien kylmäveristen lähdön voiton vei Tapio Perttunen ja Veeran Poika. Perttusen hattutempun sinetöivät Friandise ja Suvin Syke. Monten ajajatilastoa johtava Janita Antti-Roiko otti voiton montelähdössä ajokkinaan Villihiisi.

Koelähdössä nähtiin kaksi mielenkiintoista suomenhevostammaa, kun 60-vuotispäiviään juhlivan Seppo Suurosen valmentamat kolmevuotiaat sukutammat Carmenella ja Hertta-Aurora lunastivat itselleen kilpailuoikeuden.