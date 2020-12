Passarien kausi jäi koronatauolle jännittävässä tilanteessa

Mikkelin Passarien piti matkustaa lauantaina Ruokolahdelle naisten ylemmän 2-sarjan otteluun Rajua vastaan. Tilanne sarjassa on mielenkiintoinen, sillä kreivin aikaan voittojen tielle päässeellä Passareilla on vielä mahdollisuus ottaa paikka ylemmästä jatkosarjasta ja tavoitella jopa nousua 1-sarjaan.

Koronavirustilanne toi kuitenkin kauteen jo toisen katkon. Alkusarjat on tarkoitus pelata loppuun ensi vuoden puolella, kunhan rajoituksia mahdollisesti voi jälleen keventää.

Toistaiseksi sunnuntaina pelattu ottelu Joensuun Jujua vastaan jäi Passarien syksyn viimeiseksi. Mikkeliläiset olivat ottelussa jopa ylivoimaisia ja pisteet jäivät kotisaliin erin 3–0.

– Meillä jäi edellisestä kohtaamisesta paljon hampaankoloon. Juju ei esittänyt ihmeitä ja peli oli silloinkin voitettavissa. Nyt puutuimme heidän pelinsä aseisiin ja se toi tulosta, Passarien valmentaja Mikko Korhonen kertoo.

Kaikki vielä mahdollista

Ensimmäinen katkos Passarien kauteen tuli syksyllä Mikkelissä ilmenneen tartuntaryppään vuoksi. Kolmen viikon tauko jätti harjoitteluun jälkikäteen katsottuna yllättävän ison aukon.

– Ensimmäinen peli oli ihan hyvä. Silti pelaamisen saaminen oikeisiin uomiin vei yllättävän paljon aikaa. Siihen meni juuri tuo kolme viikkoa, mutta nyt peli näyttää hyvältä.

– Olimme juuri aloittamassa kuusikkoharjoituksia. Pelikuvioita voi käydä läpi teoriassakin, mutta käytännön harjoittelulla ne saadaan paremmin toimimaan, Korhonen sanoo.

Passareilla on jäljellä vielä kaksi ottelua. Lohkossa vain yhden ottelun voittaneen Rajun lisäksi Passarit kohtaa Leppävirran Virin, joka on myös mukana taistelussa ylemmän jatkosarjan paikoista.

Kuviossa ovat mukana myös Juju ja Pieksämäen Tsemppi-82, jotka pelaavat myös keskinäisen ottelun. Lohkon voittoon on karannut jo kuopiolainen Puijo Wolleyn kakkosjoukkue.

Ylemmästä jatkosarjasta jääminenkään ei täysin vie mahdollisuuksia pudotuspeleihin, sillä niihin on mahdollista nousta alemmastakin sarjasta.

Nuoret ottaneet roolia

Passarien joukkue on huomattavan nuori, sillä täysi-ikäisiä pelaajia joukkueessa on vain puolet, Ronja Heikkinen, Jessi Korhonen, Anna Hannikainen, Noora Mäkelä, Emma Häyrinen ja joukkueen konkari, 35-vuotias libero Hanna Myyryläinen.

– Nuoret ovat ottaneet tällä kaudella paljon roolia. Erityisesti heistä on noussut esiin Venla Hirn, joka on ottanut yleispelaajan paikan. Hän on ollut mukana pallokoulusta saakka, kehuu Korhonen 2005-syntynyttä Hirniä.

Kokeneempi osastommekin on kehittynyt ja pelannut hyvin. — Mikko Korhonen

Hirn on 7,3 pisteen keskiarvolla Passarien toiseksi tehokkain pelaaja. Tehokkain on 20,1 pistettä ottelua kohden nakutellut Häyrinen.

– Kokeneempi osastommekin on kehittynyt ja pelannut hyvin. Emman pelaamisessa näkyy hyvä harjoittelu ja hänen lyöntinsä lähtee korkeammalta ja kovempaa, Korhonen sanoo.

Passarien nuoruus ja nopea kehitys ovat valtti myös kevättä ajatellen.

– Jokainen harjoitus tuo meille plussaa. Kun pelimme kehittyy tuollaista vauhtia, on ilo katsoa kevättä kohti ja katsoa, mihin pääsemme, ennakoi Korhonen.

B-tytöt voittojen tiellä

Naisten sarjan lisäksi Passarit pelaa B-tyttöjen SM-sarjaa likimain samalla ryhmällä. Tavoitteet ovat kovat, ja uskoa menestykseenkin löytyy.

– Aloitimme kehnosti ensimmäisen turnauksen loukkaantumisten vuoksi ja putosimme E-pooliin. Sen jälkeen olemme voittaneet kaikki pelit ja päässeet kiinni jo SM-paikkaan C-poolissa. Se on tavoitteemme, linjaa Korhonen.

SM-sarjassa joukkueet pelaavat neljän joukkueen lohkoissa eli pooleissa. Poolien voittajat nousevat ylöspäin ja viimeiset lähtevät alaspäin.

B-nuorissa Passareita vahvistaa Kuortaneella opiskeleva ja pelaava Ella Korhonen. Korhonen, 16, pelasi hiljattain ensimmäisen pääsarjaottelun urheiluopiston joukkueen paidassa.

Ikäluokkansa kärkeä

Passareita jälleen maajoukkueessa

Mikkelin Passarien nuoria pelaajia on totuttu näkemään maajoukkuepaidassa. Tällä kaudella kuvioihin on noussut uusi nimi, vasta 13-vuotias Terja Sandberg.

– Terja on ollut 2006–2007-ikäluokan leirityksissä mukana ja on ikäluokan vakiokalustoa. Hän pelaa edustusjoukkueessa keskitorjujana, mutta muualla yleispelaajana. Hän on erittäin lupaava, Mikko Korhonen kuvaa 180 senttiä pitkää Sandbergia.

Maajoukkueen vakiokasvoihin kuuluu myös Ella Korhonen. Lisäksi leirityksiin on osallistunut myös Assi Korhonen.

– Assi on ollut muutamalla passarileirillä, mutta ihan vielä hän ei ole maajoukkuetasoa.