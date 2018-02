Uusi Jukurit-hyökkääjä Mäkinen kolmosketjuun — Siirtohuhuissa ollut Jake Newton KooKoon kokoonpanossa Jukurit ja KooKoo iskevät yhteen Mikkelissä. KooKoo on hallinnut keskinäisiä kohtaamisia. Jussi Lopperi Jukurit ja KooKoo kohtasivat viimeksi Kouvolassa. Antti Jaatinen ja Sami Rajaniemi eivät kyenneet estämään Jake Newtonin maalintekoa. Newton on ollut viime päivät siirtohuhujen koteena.

Viikko sitten pelatulla ottelukierroksella panokset olivat kovat. Virheisiin sortunut Jukurit hävisi Ässille, ja samalla KooKoo kompastui kotonaan Hämeenlinnan Pallokerhoon.

Ässät-kotitappiota seurannut selkäsauna Helsingissä ja häviö Oulussa tarkoittivat sitä, että Jukurien vielä Ässät-ottelussa olemassa olleet pudotuspelitoiveet menivät.

KooKoo hävisi kahdesti Kuopion KalPalle, joten kouvolalaistenkin saumat kevään jatkopeleihin ovat lähinnä teoreettiset. Jukurit on otteitaan parantaneita Ässiä 16 pistettä perässä ja KooKoo kymmenen. Illan ottelun voitto kaventaisi eroa kolmella pisteellä, sillä Ässät on pelannut yhden ottelun mikkeliläisiä ja kouvolalaisia enemmän.

Mestis-vuosilta tuttujen kiistakumppanien keskinäisissä kohtaamisissa voitot ovat KooKoolle tällä kaudella 2—1, sillä kaikki ottelut ovat päättyneet kotivoittoihin. Jukurit vei syksyllä kotiottelunsa 2—1, ja KooKoo tasasi puntit voittamalla 4—2. Edellistä keskinäistä ottelua Jukurit johti Kouvolassa avauserän jälkeen maalein 3—0, mutta johtoasema ei kestänyt ja peli päättyi kouvolalaisjuhliin maalein 5—4.

Molemmilla poissaoloja

Jukurit luopui maanantaina Zach Budishista, joka siirtyi Turun Palloseuraan. Siirto oli Jukureille taloudellisesti kannattava, mutta samalla joukkueen hyökkäyksestä poistui tärkeä palanen. Tilannetta Jukurit paikkasi kutsumalla Ketterässä Mestistä pelanneen Janne Kumpulaisen takaisin ja lainaamalla tämän viikon otteluihin nuoren Tappara-pelaajan Otto Mäkisen. Molemmat saavat paikan kolmoskentästä. Budishin paikalle ykkösketjuun nousee Miika Roine.

Jukurien miehistö on kapea, sillä joukkue ei saa jalkeille illan otteluun täyttä kokoonpanoa. Keni Karalahti ja Teemu Henritius ovat sivussa loukkaantuneina. Puolustaja Mikko Kokkonen on maajoukkueleirityksessä.

Vierasjoukkue KooKoon kokoonpanossa on puolustaja Jake Newton, jota on viety viime aikoina Jyväskylän Jypiin. Siirrosta uutisoi Suomen Tietotoimisto, mutta ainakaan vielä liikettä ei ole tapahtunut. KooKoo tiedottaa kotisivuillaan, että joukkueen kokoonpanosta puuttuu eri loukkaantumisten vuoksi yhdeksän pelaajaa. Jukureista Kouvolaan vaihtanut Henrik Koivisto on kakkosketjussa.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#9 Miika Roine - #23 Turo Asplund - #27 Mika Partanen

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#15 Ville Leskinen - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#52 Valtteri Hietanen - #43 Antti Jaatinen

#33 Janne Ritamäki - #62 Otto Mäkinen - #20 Janne Kumpulainen

#11 Aku Alho - #5 Ville Hyvärinen

#73 Ilmari Pitkänen - #14 Valtteri Hotakainen - #25 Joonas Kalliola

#30 Sami Rajaniemi

(#1 Valentin Dufva)

KooKoo

#85 Toni Kähkönen - #71 Michael Keränen - #62 Patrick Bjorkstrand

#2 Santeri Salmela - #55 Jake Newton

#27 Jan-Mikael Juutilainen - #61 Miikka Pitkänen - #82 Henrik Koivisto

#10 Niko Tuhkanen - #4 Martin Berger

#19 Toni Hyvärinen - #51 Mikko Virtanen - #24 Tomi Leivo

#5 Robin Jacobsson - #3 Arttu Pelli

#26 Eero Savilahti - #11 Sami Tamminen - #80 Ville Vainikainen

13. hyökkääjä: #23 Niki Koskinen

#43 Samu Perhonen

(#1 Juha Järvenpää)