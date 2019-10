Ida Hulkon huippuvauhti jatkui — Budapestistä toinenkin mc-voitto

Nykyisin Tatu Tampereen riveissä kilpaileva ja Tampereella asuva mikkeliläislähtöinen Ida Hulkko jatkoi vahvoja esityksiään Budapestin mc-altaassa. Lauantainen 100 metrin rintauinnin voitto sai jatkoa sunnuntaina, kun Mikkelin Uimaseuran kasvatti kauhoi voittoon 50 metrin rintauinnissa.

Kellot pysähtyivät finaalissa aikaan 30,82. Aika jäi kolme kymmenystä Hulkon Suomen ennätyksestä. Toiseksi sijoittunut 15-vuotias Kiinan Qianting Tang jäi Hulkosta lähes puoli sekuntia.

— Sain ladattua ihan hyvin finaaliin ja olen tyytyväinen, että perustaso on tuollaiseksi vakiintunut. Edelleenkään en saanut kauheasti irti, ja hapot pysyi alhaalla, kun ei ole treenattu nopeutta, Hulkko kertoi Uimaliiton tiedotteessa.

Hulkko oli myös alkuerien nopein. Finaalin toinen suomalainen, Helsingfors Simsällskapin Laura Lahtinen oli jaetulla viidennellä sijalla sekunnin ja sadasosan Hulkkoa jäljessä.

Hulkko kuittasi maailmancupin uinneista myös kaksi 1500 dollarin arvoista voittopalkintoa.

— Onhan se kivaa, että rahaakin tulee ja tietysti on kivaa voittaa tällaisissa kisoissa. Kyllä siinä mikkeliläistyttö on vähän äimän käkenä, että mitä tässä tapahtuu, kun yhtäkkiä kaikki on haastattelemassa kisan jälkeen, Hulkko sanoi.