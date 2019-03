Aleksis Lehtonen siirtyy Mikkelin Pallo-Kissoihin 

Mikkelin Pallo-Kissojen jalkapallon Kakkosen miehistö täydentyi taas yhdellä pelaajalla, kun Aleksis Lehtonen teki perjantaina mikkeliläisten kanssa yksivuotisen sopimuksen. 21-vuotias hyökkääjä siirtyy MiPK:n riveihin toimintansa lopettaneesta jyväskyläläisestä JJK:sta alkuviikosta tulleen Jarkko Heimosen tapaan.

Jyväskylän Nousun kasvatti on pelannut urallaan Jalkapalloliigassa 16 ottelua Tampereen Ilveksessä. Ykkösessä pelejä on kertynyt kaikkiaan 81.Viime kaudella Lehtonen edusti Ykkösen FC KTP:tä 25 pelissä. Maalinteossa hän on onnistunut 11 kertaa Ykkösessä.

Lehtonen on edustanut myös SJK:ta, AC Oulua ja Villikettuja.

— Meritoitunut kaveri nuoresta iästään huolimatta. Lahjakas kaveri, kertoo MiPK:n päävalmentaja Janne Moilanen.

— Pyrimme tarjoamaan hänelle ympäristön, jossa maaleja tulisi enemmän.

FC KTP:ssä Lehtonen oli laitapelaaja. MiPK:ssa hänelle on tarjolla 9- tai 10-paikka.

— Laitapelaajien osalta meillä on jo nyt hyvä tilanne. Lehtosen tulo mahdollistaa erilaiset taktiikat.

Lehtosen ohella MiPK:n piti allekirjoittaa toinenkin sopimus perjantaina. Sopimuksen teko kuitenkin siirtyi.