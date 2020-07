Rataennätyksen odotetaan rikkoontuvan St Michel -ajossa sunnuntaina

Kova kahdeksikko käy Varennen 18 vuotta vanhan Mikkelin rataennätyksen kimppuun uusitulla kaviouralla tulevana sunnuntaina St Michel -ajossa.

Viime vuoden ykkönen Makethemark sai arvonnassa kakkosradan ja hyvät mahdollisuudet puolustaa voittoaan.

Ulf Ohlssonin ohjastaman Makethemarkin haastavat niin ikään ulkoradoilta matkaan lähtevät ruotsalaishevoset Missle Hill, Antonio Tabac sekä pitkän matkan ME-tuloksen toukokuussa ravannut Moni Viking.

Kisan jokerikortti on Varennen poika Vernissage Grif, joka on esitellyt hyviä vauhtivaroja kesällä kotimaassaan Italiassa.

Suomen lippua pitävät korkealla juvalaisen Suurosen tallin kasvatti Hotshot Luca rattaillaan Pekka Korpi, Turusta saapuva Sobel Conway ja Leppävirran ruuna Next Direction.

Tiainen odottaa ennätystä

Uudesta rataennätyksestä voittajalle on luvassa 70 000 euron ykköspalkinnon lisäksi 10 000 euron bonus.

Vuodelta 2002 peräisin oleva Varennen rataennätys 09,3 voikin siirtyä historian lehdille.

– Radanmuoto on saanut kiitosta ja nyt pinta on saanut viimeisen silauksen. Kun osanottajissa on sellaisia hevosia, jotka hyötyvät kovasta matkavauhdista, uskon rataennätyksen 09,3 rikkoutuvan, kertoo Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen Hippoksen tiedotteessa.

– Olisi hienoa, jos uusi rataennätys alkaisi 08-luvuilla

Mascate Match vastaan Golden Tricks

Muutama sektori on täynnä, mutta kaikkiaan tilaa on vielä. — Kari Tiainen

Nelivuotiaiden Eugen Pylvänäisen muistoajo on tällä kertaa tammojen taisto. Pekka Korven Mascate Match saa Ruotsista kirittäjäkseen toissa kerralla 10,7-ennätyksellä voittaneen Golden Tricksin.

Voitosta voittoon kulkeva 5-vuotias Parvelan Retu lähtee suosikkina Varsakunkku-finaaliin.

Suomenhevostammat puolestaan antavat viimeisiä näyttöjään Seinäjoen kuningatarkilpaan omassa Tammatähdessään.

Lauantaina päälähtönä ravattavassa kylmäveristen Suurmestaruusajossa auton taakse kokoontuu lähes koko kotimainen eliitti. Viime vuoden ravikuningas Tähen Toivomus saa vastaansa muun muassa Välähdyksen ja tuoreen Suur-Hollola-voittaja Evartin.

Kotiradan edustus on myös vahva, sillä Camri ja Lissun Eerikki ovat valmiina haastamaan suosikit iltapäivän 10:nnessä lähdössä.

Lippuja vielä saatavilla

Lippuja ensi viikonlopulle on vielä tarjolla.

– Meillä on radanvarren yleisöalue jaettu neljään eri sektoriin, joihin jokaiseen myydään noin 450 lippua.

– Säävarmaan jäähalliin myydään samoin noin 450 lippua per päivä. Ravintolaan myydään 4-5 hengen pöytäryhmäpaketteja.

– Muutama sektori on täynnä, mutta kaikkiaan tilaa on vielä. Kannattaa huomioida, että lippuja ei myydä portilla. Verkosta lipun voi ostaa vaikka portilta, jos tilaa on, Tiainen kertoo.

St Michel-ravit starttaavat lauantaina ja sunnuntaina ponilähdöillä kello 12.30. Ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.37 kumpanakin päivänä.

St Michel -ajo ravataan sunnuntaina kymmenentenä lähtönä kello 16.55.