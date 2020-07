Joko MP on oppinut Ykkösen tavoille?

Mikkelin Palloilijoiden päävalmentaja Juha Pasoja toivoo joukkueensa oppineen uuden sarjatason vaatimukset, kun mikkeliläiset kohtaavat sunnuntaina AC Kajaanin Ykkösessä kotikentällään Urheilupuistossa. Niin avauspelissä KPV:tä kuin vierasottelussa Jaroa vastaan sarjanousijaa on rokotettu helpoista virheistä ja pistesaldo näyttää nollaa.

Kokkolaa vastaan MP:n puolustuspeli toimi suht’ hyvin vieraiden voittomaalia lukuun ottamatta, mutta Pietarsaaressa MP:n puolustaminen oli pahasti hakoteillä ja kaikki Jaron kolme maalia syntyivät MP:n avustuksella.

Asiat on käyty läpi ja MP:ssä tiedetään, mitä pitää parantaa.

– Meille on tullut pieniä nukahduksia, joita nousijajoukkueelle tulee. Kakkosessa noista tilanteista ei olisi rangaistu, sanoo Pasoja.

– Meidän pitää puolustaa tiiviimmin, olla aggressiivisimpia ja liikuttaa palloa nopeammin.

Sadik tarvitsee apuja

Puutteita Pasoja näkee myös hyökkäystyöskentelyssä ja keskikentän pelissä. Kärjessä hyökkäysten päättäminen on jäänyt lähes yksin Ifran Sadikin harteille.

– Se on positiivinen mahdollisuus, kun hän on meidän ainut hyökkääjä. Toisaalta vastustajan on helppo puolustaa, kun olemme yhden miehen varassa, puntaroi Pasoja.

– Tarvitsemme hyökkäyspeliimme enemmän miehiä ja voimaa.

Keskikentällä ongelmaksi Pasoja näkee sen, että pohjamiehet tippuvat liian alas MP:n rakentaessa peliään. Tuolloin välit jäävät liian isoiksi.

– Toivottavasti olemme kahden pelin jälkeen oppineet sarjan vaatimukset.

– Voittoa tietenkin lähdemme hakemaan. Kotipelit on budjetoitu siten, että niistä otetaan kolme pistettä.

Meidän pitää puolustaa tiiviimmin, olla aggressiivisimpia ja liikuttaa palloa nopeammin. — Juha Pasoja

Kajaani yhä tappioitta

Helppoa pyhän iltapuhteesta ei ole luvassa. Liudan ulkomaalaispelaajia omaava Kajaani on sarjassa vielä tappioitta kolmen ottelun jälkeen.

– He pelaavat suht’ suoraviivaisesti ja hyökkäävät vahvasti, tietää Pasoja.

– Heidän pelinsä kulkee keskikentän Appiahin (Emmanuel) ja vasemman laidan Zenelin (Erfan) kautta.

– Tiedämme heidän heikkoutensa ja pyrimme iskemään siihen omalla pelitavallamme.

MP:ltä miehiä sivussa

MP:n tilannetta ei helpota mahdollisesti neljänkin avauskokoonpanon miehen poissaolo. Varmuudella sivussa ovat Pietarsaaressa kentältä poistettu ja kahden ottelun pelikieltoa kärsivä Vincent Bikana ja vartin Jaroa vastaan pelannut ja nyt selkäkrampin vaivaama Firmino.

– Firmino ei ole pystynyt harjoittelemaan, eikä hän itsekään ole oikein osannut selittää, mikä ongelma on, kertoo Pasoja.

Kaksikon lisäksi sivussa ovat mahdollisesti maalivahti Sammy Ndjock ja toppari Reetu Räsänen.

Molempien pelikunto selvinnee lauantain harjoituksissa.

– Vammat eivät ole vakavia, mutta voi olla, että sunnuntai tulee liian nopeasti, arvelee Pasoja.

MP–AC Kajaani sunnuntaina kello 18.30 Urheilupuistossa.