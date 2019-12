Perinteikäs Mikkelin Naisvoimistelijat on hyvässä vireessä.

Mikkelin Naisvoimistelijat kävi seuran historiaa läpi satavuotisjuhlassaan. Kun seuran mittariin on tullut kymmenen vuotta lisää, joulunäytöksen puitteet vaihtuivat Mikaeliin ja esityksen teemakin on laaja: aikamatka menneisyyteen.

— Käymme läpi koko historian alkuräjähdyksestä alkaen ja perheliikuntaryhmä käy kuussakin, Mikkelin Naisvoimistelijoiden toiminnanjohtaja Tarja Ikonen kertoo.

— Seurassamme ei ole kilpavoimistelua, vaan vahva tanssillisen voimistelun ja naisvoimistelun perinne, joten haluamme kertoa tarinoita, Ikonen jatkaa.

Miten alkuräjähdys oikein kerrotaan?

— Musiikki, ilmeet, eleet ja liikkeet. Voimisteluhan on lajina hyvin esteettinen. Mukana on intiaaneja, 60-luku, 2000-luku, Ikonen kuvaa.

— Lisäksi puvustukseen on panostettu, mikä myös havainnollistaa katsojalle asioita, Suvi Taskinen sanoo.

Nuorimmat kolmen vuoden ikäisiä

Mukana näytöstä toteuttamassa on suuri joukko eri ikäisiä voimistelijoita, nuorimmat noin 500 esiintyjästä ovat kolmen vuoden ikäisiä.

— Kevätnäytöksessä mukaan tulee vuoden ikäisiäkin. Vanhimmat ryhmät ovat aikuisryhmiä, joita on nyt saatu yllättävänkin paljon mukaan, kaikkiaan kolme kappaletta, iloitsee Ikonen.

Osaamistasolla ei ole väliä, sillä jokaiselle löytyy paikka näytöksestä.

— Seuran tehtävä on tarjota elämyksiä, joten pyrimme siihen että jokainen voi osallistua omalla taitotasollaan, Ikonen sanoo.

Mikkelin Naisvoimistelijat on yksi kaupungin vanhimmista urheiluseuroista. Jäseniä sillä on vuosittain noin tuhat ja ohjaajia useampi kymmenen.

— Toiminta on erittäin aktiivista ja eri ikäistä porukkaa on seurassa mukana paljon. Ohjaajien suhteen tilanne on myös hyvä, sillä heitä tulee mukaan paljon lajin parista, kertoo Ikonen.

Erityisen tärkeäksi seurassa on koettu yhteisöllisyys.

— Teimme tutkimusta toissa viikolla aikuisten akroryhmässä. Yhteisöllisyyden merkitys nousi esiin, Ikonen mainitsee.

Pieni jännitys kuuluu asiaan

Viime keväästä asti tanssia Mikkelin Naisvoimistelijoissa harrastanut 10-vuotias Enna Jääskeläinen esiintyy aikamatkalla viikinkinä. Suuren yleisön eteen pääseminen tuo mukanaan pienen jännityksen, mutta se ei haittaa.

— Olin jo kevään esityksessä mukana. Jännittää totta kai jonkun verran, mutta se tulee aina esitysten mukana. Ison yleisön edessä oleminen ei ole helppoa, mutta esiintyminen on kivaa, Jääskeläinen pohtii.

Jääskeläinen on aina pitänyt tanssimisesta.

— Olemme tehneet kavereiden kanssa luokalle tanssiesityksiä ja siitä sain idean lähteä tänne mukaan. Kavereista pari on mukana tanssillisessa voimistelussa, kertoo Jääskeläinen.

Mikkelin Naisvoimistelijoiden 110-vuotisjuhlanäytös 14. joulukuuta Mikaelissa kello 14 ja 16. Nuorimmat esiintyjät mukana vain kello 16 näytöksessä.